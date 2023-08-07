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  • BAIGENEWS

Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

Сегодня, 20:12
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:12
Сегодня, 20:12
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Фото: pxhere.com

Сильные дожди в центре, на востоке, северо-западе и юго-востоке Казахстана прогнозируют синоптики. В Казгидромете рассказали о погоде до 10 августа, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами, в центре, на востоке, северо-западе и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с шквалистым ветром и градом. При этом в температурном фоне особых изменений не произойдёт", - говорится в прогнозе.

В западных регионах страны сохранится ясная и жаркая погода.

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