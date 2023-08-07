Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

"На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами, в центре, на востоке, северо-западе и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с шквалистым ветром и градом. При этом в температурном фоне особых изменений не произойдёт", - говорится в прогнозе.