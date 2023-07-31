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pxhere.com Сегодня, 20:19
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Сегодня, 20:19
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Фото: pxhere.com

Какой будет погода в августе в Казахстане

Казгидромет представил консультативный прогноз погоды в Казахстане на август, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди c грозами с вероятностью града и порывистого ветра. В первой декаде месяца прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха: на севере, в центре, востоке республики ночью до +10+18°С, днём до +22+30°С, в южных регионах ночью до +18+23°С, днём до +28+35 °С", - говорится в сообщении.

На западе страны ожидается небольшое колебание температуры воздуха ночью от +13+20°С до 20+25°С, днём от +25+30°С до +33+41°С; на юго-западе ночью от +20+25°С до +25+30°С, днём температура воздуха сохранится в пределах +30+40°С.

"Во второй и третьей декадах августа на территории республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом. Температура воздуха будет колебаться в северных регионах ночью от +13+20°С до +8+15°С, днём от +17+25°С до +23+30°С, в южных и западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +13+22°С, днём +28+38°С", - заключили синоптики.

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Сегодня, 20:19
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