Какой будет погода в августе в Казахстане

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Казгидромет представил консультативный прогноз погоды в Казахстане на август, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди c грозами с вероятностью града и порывистого ветра. В первой декаде месяца прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха: на севере, в центре, востоке республики ночью до +10+18°С, днём до +22+30°С, в южных регионах ночью до +18+23°С, днём до +28+35 °С", - говорится в сообщении.

На западе страны ожидается небольшое колебание температуры воздуха ночью от +13+20°С до 20+25°С, днём от +25+30°С до +33+41°С; на юго-западе ночью от +20+25°С до +25+30°С, днём температура воздуха сохранится в пределах +30+40°С.