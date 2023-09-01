Какой будет погода на выходных в Казахстане

Первые осенние выходные в Казахстане будут прохладными и дождливыми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Обширный и малоподвижный циклон не оставляет в покое Казахстан. Вот и в ближайшие дни на большей части республики он сохранит облачную, дождливую и холодную погоду. На севере, востоке, в центре страны временами ожидаются сильные дожди", - говорится в сообщении.

В горных районах области Жетысу и Алматинской области пройдёт дождь, временами мокрый снег с грозами, градом, порывистым ветром. Температура воздуха в этих регионах ночью составит 5-12 градусов, днём 13-20 градусов, ночью в горных районах - опустится до нуля градусов.

"Лишь на западе Казахстана сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном", - уточнили синоптики.

На северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.