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Какой будет погода на выходных в Казахстане

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 19:07
Сегодня, 19:07
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Первые осенние выходные в Казахстане будут прохладными и дождливыми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Обширный и малоподвижный циклон не оставляет в покое Казахстан. Вот и в ближайшие дни на большей части республики он сохранит облачную, дождливую и холодную погоду. На севере, востоке, в центре страны временами ожидаются сильные дожди", - говорится в сообщении.

В горных районах области Жетысу и Алматинской области пройдёт дождь, временами мокрый снег с грозами, градом, порывистым ветром. Температура воздуха в этих регионах ночью составит 5-12 градусов, днём 13-20 градусов, ночью в горных районах  - опустится до нуля градусов.

"Лишь на западе Казахстана сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном", - уточнили синоптики.

На северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

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