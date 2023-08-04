Какой будет погода на выходных в Казахстане
Сегодня, 21:14
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Сегодня, 21:14Сегодня, 21:14
106Фото: pxhere.com
Казгидромет представил прогноз на выходные. В ближайшие дни на территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами, передаёт BaigeNews.kz.
На севере, в центре, востоке, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом.
Западные регионы страны по-прежнему будут находиться в поле повышенного давления, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков.
На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температур. Однако 5-6 августа днём на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара - 40-42 градуса.
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