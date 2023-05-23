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pixabay.com 23 Мая, 22:15
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23 Мая, 22:15
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Фото: pixabay.com

Каковы основные причины трудовых конфликтов в Казахстане

Гость прямого эфира на BaigeNews.kz Аскар Исмаилов, эксперт, руководитель компании TeamLead. Поговорили с ним о трудовых отношениях в Казахстане, работе профсоюзов и участившихся трудовых конфликтах. Также затронули тему новшеств, которые появятся уже этим летом в Трудовом кодексе РК.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
23 Мая, 22:15
73
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