Каковы основные причины трудовых конфликтов в Казахстане

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Гость прямого эфира на BaigeNews.kz Аскар Исмаилов, эксперт, руководитель компании TeamLead. Поговорили с ним о трудовых отношениях в Казахстане, работе профсоюзов и участившихся трудовых конфликтах. Также затронули тему новшеств, которые появятся уже этим летом в Трудовом кодексе РК.