Какое наказание грозит казахстанцам за сокрытие объектов налогообложения

В комитете госдоходов рассказали, какое наказание грозит казахстанцам за нарушение процедуры сдачи декларации о доходах и имуществе, передаёт BaigeNews.kz.

За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 15 МРП.

За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз – предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 3 МРП.

За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – штраф в размере 300%.

На сайте комитета госдоходов МФ РК в разделе "Всеобщее декларирование" размещена вся информация, в том числе пошаговая инструкция по заполнению декларации, видеоинструкция по проверке своих активов в Казахстане.

Напомним, с 1 января 2021 года в Казахстане введено поэтапное всеобщее декларирование. Тогда декларацию представили госслужащие, приравненые к ним лица, а также их супруги.

С 2023 года её представили работники госучреждений, квазигосударственного сектора, а также их супруги.

С 2024 года декларацию представят руководители учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

С 2025 года декларацию представят остальные категории граждан (например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие).