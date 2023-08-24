Какими должны быть ворота на детской площадке, чтобы не нести угрозу

Футбольные ворота на спортивных площадках всё чаще становятся причиной гибели и травм детей. Недавняя трагедия в Астане подтверждает этот факт. Ворота на школьном поле упали на 10-летнего мальчика, он погиб. Власти теперь обещают проверить все спортивные площадки возле школ. Однако эта проблема существует уже давно и всё ещё остаётся нерешённой, но почему так происходит, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Трагедия в Астане

После недавнего инцидента на территории столичной школы №10 в Управлении образования столицы заявили о возбуждении уголовного дела. Началось досудебное расследование по статье 306 уголовного кодекса РК, которая относится к выполнению работ и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причину падения сооружения в ведомстве не назвали, сославшись на ход следствия.

Позже стало известно, что футбольное поле было построено ещё в 2011 году. В 2019 году была осуществлена его замена. После - объект никак не ремонтировался.

Рассказы жителей

Этот инцидент вызвал бурю негодования в казахстанских социальных сетях. Пользователи вспомнили аналогичные ситуации и нашли несколько районов, где также выявлены проблемы с качеством строительства и обустройством детских спортивных площадок.

Так, житель столицы Евгений Буйницкий рассказал о похожем инциденте, который произошёл в прошлом году с его 14-летним сыном на детской площадке в районе Промышленный.

"Мой сын играл на футбольном поле и повис на воротах, они упали ему на голову. При падении он пытался удержать их рукой и когда они упали, ему разорвало большой палец на руке от крючков, на которые крепится сетка, и порвало лицо от лба до глаза. Мы ездили с супругой в отделение полиции, писали жалобу, но до сих пор нам никто так и не позвонил. У сына всё зажило, слава богу, что так обошлось", - рассказал отец.

По словам мужчины, футбольные ворота не были надежно закреплены, а ограждения были не устойчивыми. На следующий день на место приехал представитель строительной компании и все закрепил сваркой.

Пугающая регулярность

Подобные инциденты, когда футбольные ворота падают на детей, продолжают повторяться в разных регионах Казахстана с тревожной систематичностью.

20 мая 16-летнего мальчика придавило воротами в Актау. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 31 мая мальчик потерял сознание, у него начались судороги, и он впал в кому. 15 июля стало известно о его смерти.

Незадолго до этого случая, 9 мая 13-летний подросток получил травму головы на спортивном корте в Темиртау. У мальчика диагностировали ушибленную рану затылочной области, и его отправили на амбулаторное лечение.

Ранее были зафиксированы аналогичные случаи в Караганде и Костанае. В первом случае, футбольные ворота упали на семилетнего мальчика, который получил травму ноги. В Костанае 16-летний подросток, после падения на него ворот, получил одну из тяжелейших травм по характеру и лечению, разрыв 12-перстной кишки.

После таких инцидентов полиция проводит досудебные расследования по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подрядчики, ответственные за установку спортивных сооружений, привлекаются к отвественности.

Требования к воротам

Как сообщил руководитель Специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва города Астаны №8 Динмухамед Курамаев, существует определённый стандарт для установки футбольных ворот на спортивных площадках.

Обычные размеры футбольных ворот составляют 7,32 метров в ширину и 2,44 метров в высоту, с диаметром стоек 12 сантиментров.

"Также существуют ворота, предназначенные для детей разных возрастных групп. Ворота для детей 6-8 лет имеют ширину 3,65 метров и высоту 1,82 метра. Для детей 9 лет - ширина 5,48 метров и высота 1,82 метра. После 10 лет используются ворота шириной 6,40 метров и высотой 2,12 метра", - пояснил он.

Кроме того, стойки и перекладины ворот должны быть изготовлены из дерева, металла или иного разрешенного соответствующим стандартом материала, иметь в поперечном сечении форму круга, или эллипса, прямоугольника или квадрата, и быть белого цвета.

Специалист одной из столичных компаний по организации спортивной инфраструктуры Андрей Савельев рассказал, что обычно устанавливаются ворота из стали или аллюминия.

"Фронтальная балка должна быть тонкостенной облегчённой трубы, а задняя балка должна служить как утяжеленный противовес для того, чтобы предотвратить опрокидывание. Главное, чтобы они не упали. Если основание земляное, грунтовое, то есть ввертыши, мини-буры, которые закручиваются в землю и к ним крепятся ворота. Либо они крепятся к ограждению, если оно имеется на спортплощадке", - объяснил Андрей Савельев.

По его словам, падают ворота не только по причине слабого крепления, иногда из за того, что были сделаны непрофессионалами.

"Мы слышали, что есть деятели, которые сами сваривают ворота из труб, которые для этого не предназначены. Например, водогазопроводная - очень тяжелая труба, не идёт для этого. Отопление меняют, трубы остаются, и сваривают ворота. Крепление не всегда играет роль. Если материал - алюминий или облегчённая сталь, то они даже если упадут, особого вреда не принесут. И сама конструкция ворот должна быть обязательно с противовесом, который не даёт опрокидываться. Обычно же дети запрыгивают на фронтальную балку, начинают качаться, раскачиваться, подтягиваться, и перевешивают, ворота падают. Если есть противовес, этого не происходит", - рассказал специалист.

Надзор

В столице за установку детских площадок вместе с футбольными полями на территории жилых домов отвечают районные акиматы. Если возникают жалобы на состояние игровых конструкций со стороны жильцов, соответствующие ведомства обязаны провести ремонт. Однако на данный момент рассматривается изменение, согласно которому сразу после установки игрового комплекса он будет передан в собственность ОСИ (Объединения собственников жилья). Следовательно, за состоянием детских площадок впоследствии будет следить их председатель.

Однако за сохранность спортивных площадок на территории школ отвечают местные Управления образования. По окончании учебного года начинаются ежегодные проверки всех школ города, включая спортивные сооружения на их территории.

Также недавно министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что в Казахстане проверят все спортивные площадки и интентарь. Создана специальная комиссия.