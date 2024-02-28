Какими будут последние дни зимы в Казахстане, рассказали синоптики

Синоптики рассказали какая погода ждет казахстанцев в последние дни зимы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Несмотря на то, что большая часть Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, и сохранится погода без осадков, на юг и север страны будут влиять два циклона, принося с собой осадки, усиление ветра, и сохраняя отрицательный температурный фон", - говорится в сообщении.

И только на западе Казахстана днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла.