Каким специалистам в Казахстане работодатели предлагают высокие зарплаты

В январе на Электронной бирже труда работодатели разместили 97,3 тыс. вакансий, а соискатели – 191,1 тыс. резюме. Таким образом, спрос со стороны работодателей в январе был вдвое меньше, чем предложения соискателей на бирже труда, что объясняется снижением активности рекрутинговых процессов в начале года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Наибольший рост спроса в январе наблюдался на специалистов высокой квалификации. Спрос со стороны работодателей на среднеквалифицированных специалистов остался практически на уровне декабря прошлого года, незначительно снизившись на 4% (2 тыс. вакансий). Одновременно в январе наблюдается существенное снижение спроса на неквалифицированный персонал – на 58% (30,2 тыс. вакансий).

"Больше всего вакансий в январе было размещено в профобластях "образование и воспитание" (17,5 тыс. вакансий) и "медицина и фармацевтика" (8,5 тыс.). В свою очередь, среди соискателей на ЭБТ наблюдалась активность со стороны работников профобластей "образование и воспитание" (17,3 тыс. резюме) и "ЖКХ и благоустройство" (8,2 тыс. резюме)", – поделилась руководитель управления Департамента стратегии и анализа больших данных АО "ЦРТР" Камилла Манакова.

Самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывали соискатели по профессии "специалист по работе с большими данными" (в среднем от 1,3 млн тенге), "руководитель по оптимизации бизнес-процессов" (от 1,2 млн тенге), а также "инженер по производственным операциям" (от 1,2 млн тенге).