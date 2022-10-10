Каких специалистов чаще всего искали на рынке труда - статистика МТСЗ

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В сентябре 2022 года на Электронной бирже труда разместили 115,6 тысяч вакансий и 82,3 тысяч резюме, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий уменьшилось на 3,6 процента, а количество актуальных резюме – на 12,4 процента. В целом количество вакансий превысило количество резюме на 29 процентов, сообщили в ведомстве.

"По итогам сентября количество размещенных резюме на ЭБТ уменьшилось на 11,7 тысяч, большая часть которых пришлась на высококвалифицированных работников. В том числе, по сравнению с августом, значительно сократилось число предложений от специалистов сферы образования – количество резюме уменьшилось на 8,7 тысяч. При этом возросло число предложений со стороны работников без квалификации – рост количества соискателей в этой группе по сравнению с предыдущем месяцем составил 2,4 тысяч резюме", – рассказала управляющий директор АО "Центр развития трудовых ресурсов" Александра Молчановская.

Эксперт сообщила, что высокий дефицит специалистов на рынке труда в сентябре был характерен для городов Алматы (количество вакансий больше количества резюме на 7,4 тысяч) и Астана (5,2 тысяч), а также для Костанайской (6,6 тысяч) и Карагандинской (6,5 тысяч) областей.

А в разрезе профессиональных областей острый дефицит наблюдался среди специалистов сферы образования и воспитания (7,5 тысяч), строительства (6,1 тысяч) и производства (5,4 тысяч). Наибольшим спросом в сентябре пользовались специалисты сферы образования, на которых пришлось более одной пятой доли всех вакансий на бирже труда – 24,8 тысяч. При этом в некоторых регионах отмечается нехватка специалистов в этой области. К примеру, дефицит кадров был зафиксирован в Карагандинской области (1,4 тысяч) и Алматы (1,3 тысяч).

В отличие от предыдущего месяца в сентябре спрос на высококвалифицированных сотрудников снизился на 16 процентов и составил 33,6 тысяч вакансий. При этом наблюдается увеличение спроса на низкоквалифицированных (5,1 процента или 1,5 тысячи) и среднеквалифицированных работников (1,1 процента или 0,5 тысяч), количество вакансий по которым составило 31,9 и 50,1 тысяч соответственно.

Среди профессиональных областей, на специалистов которых вырос спрос, можно отметить сферу социального обслуживания (19 процентов или 171 вакансия), науку и консалтинг (18,5 процента или 128 вакансий) и юриспруденцию (18 процентов или 96 вакансий). Уровни заработных плат различаются как по регионам, так и между профессиями. Как и в предыдущем месяце, наибольший размер предлагаемой оплаты труда отмечался в Атырауской области, где была размещена 21 вакансия со средней заработной платой в размере 764 тысячи тенге.

Среди соискателей с наиболее высокими ожиданиями по заработной плате являются страховые эксперты и научные сотрудники – по два миллиона тенге, а также руководители структурных подразделений и директора – от 1,5 до двух миллионов тенге.