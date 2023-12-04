Какие запрещённые предметы казахстанцы чаще всего пытаются пронести в транспорт
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417 фактов незаконного оборота оружия зарегистрировано на объектах транспорта в Казахстане с начала года. Пассажиры пытаются пронести в метро, поезда и самолёты кастеты, ножи и патроны. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.
Незаконный оборот оружия на транспорте представляет угрозу для безопасности пассажиров и нормального функционирования объектов, создаёт условия для совершения других более тяжких преступлений, связанных с человеческими жертвами. Именно поэтому такие действия признаются преступлениями. Наказание за них предусмотрено статьёй 287 Уголовного Кодекса РК - лишение свободы на срок до пяти лет.
Помимо оружия под таким же уголовно-наказуемым запретом находится незаконный оборот боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
"Статистика показывает, что основную массу выявляемых запрещённых предметов на объектах транспорта составляет кастет - 48 процентов, ножи - 17 процентов и патроны – 15 процентов. Таким образом, подавляющее большинство граждан привлечено за ношение предметов, не имеющих явных признаков своей незаконности, таких, какие есть у пистолетов, ружей, боевых ножей", - сообщила официальный представитель главной транспортной прокуратуры Самал Сахатова.
В ведомстве отметили, что граждане не в полной мере осведомлены о законодательных ограничениях, установленных для оборота холодного и огнестрельного оружия.
"Свыше 60 процентов привлечённых к ответственности лиц - младше 30 лет, а каждое четвёртое оружие изъято у молодёжи до 20 лет. То есть преступления совершены по большей части лицами с небольшим багажом жизненного опыта. Кроме того, большинство кастетов выявляется у студентов, следующих поездом на учёбу либо с учёбы", - сообщила Самал Сахатова.
Наличие запрещённых предметов казахстанцы объясняют забывчивостью, незнанием того, что это оружие.
"Уголовным правонарушением признаётся уже сам факт нахождения при себе холодного или огнестрельного оружия, при этом закон исходит из презумпции осведомлённости граждан о требованиях закона. Пояснение о незнании закона не может являться основанием для освобождения от ответственности. Такие оправдания во внимание приниматься не будут. Просим сограждан быть более ответственными перед поездкой и тщательно проверять перевозимые вещи, талисманы, столовые приборы, подарки и другие перевозимые предметы – не являются ли они оружием либо боеприпасами", - подчеркнули в транспортной прокуратуре.
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