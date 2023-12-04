Какие запрещённые предметы казахстанцы чаще всего пытаются пронести в транспорт

417 фактов незаконного оборота оружия зарегистрировано на объектах транспорта в Казахстане с начала года. Пассажиры пытаются пронести в метро, поезда и самолёты кастеты, ножи и патроны. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.

Незаконный оборот оружия на транспорте представляет угрозу для безопасности пассажиров и нормального функционирования объектов, создаёт условия для совершения других более тяжких преступлений, связанных с человеческими жертвами. Именно поэтому такие действия признаются преступлениями. Наказание за них предусмотрено статьёй 287 Уголовного Кодекса РК - лишение свободы на срок до пяти лет.

Помимо оружия под таким же уголовно-наказуемым запретом находится незаконный оборот боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"Статистика показывает, что основную массу выявляемых запрещённых предметов на объектах транспорта составляет кастет - 48 процентов, ножи - 17 процентов и патроны – 15 процентов. Таким образом, подавляющее большинство граждан привлечено за ношение предметов, не имеющих явных признаков своей незаконности, таких, какие есть у пистолетов, ружей, боевых ножей", - сообщила официальный представитель главной транспортной прокуратуры Самал Сахатова.

В ведомстве отметили, что граждане не в полной мере осведомлены о законодательных ограничениях, установленных для оборота холодного и огнестрельного оружия.

"Свыше 60 процентов привлечённых к ответственности лиц - младше 30 лет, а каждое четвёртое оружие изъято у молодёжи до 20 лет. То есть преступления совершены по большей части лицами с небольшим багажом жизненного опыта. Кроме того, большинство кастетов выявляется у студентов, следующих поездом на учёбу либо с учёбы", - сообщила Самал Сахатова.

Наличие запрещённых предметов казахстанцы объясняют забывчивостью, незнанием того, что это оружие.