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Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане

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pxhere.com Сегодня, 20:42
Сегодня, 20:42
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Фото: pxhere.com

Из-за снегопада, метели и ограничения видимости перекрыто движение транспорта на трёх участках дорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Жамбылской области ограничение введено на трассе "Алматы-Ташкент-Термез" - между сёлами Кенен и Кайнар (новый перевал Кордай).

В Жетысуской области перекрыты участки на дорогах "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык и "Сарыозек-Коктал" (перевал Алтын Емель).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

На дорогах республиканского значения задействовано 674 единиц техники.

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