Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане
Сегодня, 20:42
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Сегодня, 20:42Сегодня, 20:42
126Фото: pxhere.com
Из-за снегопада, метели и ограничения видимости перекрыто движение транспорта на трёх участках дорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Жамбылской области ограничение введено на трассе "Алматы-Ташкент-Термез" - между сёлами Кенен и Кайнар (новый перевал Кордай).
В Жетысуской области перекрыты участки на дорогах "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык и "Сарыозек-Коктал" (перевал Алтын Емель).
Ограничение действует для всех видов транспорта.
На дорогах республиканского значения задействовано 674 единиц техники.
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