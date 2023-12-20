Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане

Из-за снегопада, метели и ограничения видимости перекрыто движение транспорта на трёх участках дорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Жамбылской области ограничение введено на трассе "Алматы-Ташкент-Термез" - между сёлами Кенен и Кайнар (новый перевал Кордай).

В Жетысуской области перекрыты участки на дорогах "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык и "Сарыозек-Коктал" (перевал Алтын Емель).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

На дорогах республиканского значения задействовано 674 единиц техники.