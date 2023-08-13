Какие строительные компании занесут в "чёрный список" в Астане

В "чёрный список" попадают компании, которые строят жильё в столице без прокладки инженерных сетей. Об этом сообщили в акимате Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"С января этого года новые разрешения на строительство без инженерных сетей и согласования с генеральным планом не выдаются. Кроме того, если какая-либо строительная компания продолжит строительство без полного набора этих условий, работы на строительных площадках будут полностью приостановлены, и компания попадет в черный список", — говорится в ответе акимата на запрос агентства.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день по городу Астане имеется 206 домов в аварийном состоянии и с 2015 года требуют сноса, в том числе 18 аварийных общежитий. В связи с этим в настоящее время сформирован перечень 206 аварийных домов на 4710 квартир, подлежащих сносу в 2023-2029 годах.

В этом году акимат начал большую работу по превращению Астаны в "город-сад". Эта работа будет вестись по примеру развитых "зелёных городов" мира. Разработана концепция по озеленению территории Астаны с дальнейшим утверждением точечной стратегии на ближайшие 5 лет.

