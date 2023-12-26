Какие специалисты будут востребованы в Казахстане в 2024 году

Задаваясь вопросом о том, какие специалисты будут наиболее востребованы на рынке труда в Казахстане в следующем году, вы наверняка первым делом подумаете о работниках области IT-технологий и здравоохранения. Так ли это, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Эксперты Центра развития трудовых ресурсов обозначили, что в данный момент, когда все относительно стабильно, состояние рынка труда в Казахстане оценивается как умеренно-оптимистичный.

"Резкие изменения на рынке труда в 2024 году маловероятны. Если только не случится очередной кризис, типа пандемии коронавирусной инфекции или мирового финансового кризиса. Поэтому первоначальный базовый прогноз у нас – умеренно оптимистичный", — отметил директор департамента прогнозирования и исследований АО "Центр развития трудовых ресурсов" Дмитрий Шумеков.

Эксперт считает, что как и годами ранее казахстанский рынок труда всё так же будет испытывать дефицит специалистов в сфере медицины, образования, бухгалтерских услуг, а также специалистов рабочих профессий. Так, в связи с ростом населения, высокой конкуренцией будет только увеличиваться потребность в учителях и врачах.

"Топ-5 востребованных специалистов в 2024 году будет представлен из бухгалтеров, охранников, продавцов. Учителя, средний медперсонал, воспитатели, водители входят в Топ-10. И они будут держаться в топе в ближайшие 3 года точно. Как бы странно это ни выглядело, объясняется все просто – это наиболее массовые профессии. Практически на любом предприятии нужен свой бухгалтер и надёжный охранник. Продавцы тоже нужны всегда, особенно хорошие продавцы. Сегодня практически в каждом жилом многоквартирном доме есть как минимум один небольшой магазин, где главные работники – это продавцы, кассиры, грузчики, охранники", — пояснил эксперт.

Но главный вопрос заключается не в видах специалистов, а в том, что со следующего года увеличится приток молодежи в профессии. Как известно в конце 90-х начале 2000-х годов в стране наблюдался спад рождаемости. Теперь на рынок труда начнут выходить молодые люди, рожденные после 2002-2003 годов.

"В некотором плане этот приток будет компенсироваться выбытием старших возрастных групп. Но в целом период, когда у нас рабочая сила росла медленными темпами или не росла вообще, закончился. Ближе к концу 2020-х годов, то есть к 2027-2028 годам давление на рынок труда будет с каждым годом нарастать", — считает Дмитрий Шумеков.

В нынешнем году рынок испытывал нехватку работников по уходу за детьми. Согласно данным казахстанской биржи труда, при 11 тысячах вакансий было размещено всего 7 700 тысяч резюме. Также рынку не хватало учителей средней школы по математическим наукам, неквалифицированных работников горнодобывающей промышленности, руководителей подразделений в сфере образования и строительных подразделений, электромехаников и слесарей.

Как видно, о дефиците смм-менеджеров, таргетологов, мобилографов пока речь не идёт. В спросе всё те же работники традиционных профессий – бухгалтеры, охранники, водители. Однако в любом случае не стоит полагаться на прогнозы экспертов, и лучше держать руку на пульсе. С развитием онлайн-торговли и расширением функций искусственного интеллекта, мы уже совершаем любые покупки без помощи продавца. Некоторые предприниматели контролируют финансы и ведут учет доходов и расходов самостоятельно. А современные машины оснащены функцией автопилота и в теории самостоятельно могут безопасно довезти человека до точки Б.

Таким образом рост цифровизации и развитие электронной коммерции создают потребность в программистах, аналитиках данных, специалистах по кибербезопасности и других IT-специалистах. Быстро меняющаяся технологическая среда требует осваивать новые навыки и периодически обновлять свои компетенции.