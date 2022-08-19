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  • Какие школы перейдут на пятидневку в новом учебном году в Казахстане
365info.kz Вчера, 13:09
635
Фото: 365info.kz

Какие школы перейдут на пятидневку в новом учебном году в Казахстане

В новом учебном году в министерстве просвещения решили перевести казахстанские школы на пятидневку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Исключение составят только школы, где дети учатся в три смены. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на августовской конференции.

"Мы приняли решение со следующего года все школы, за исключением школ с трёхсменным обучением, перевести на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, в субботу находиться со своими детьми", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава ведомства отметил, что завучи и директора школ также будут работать пять дней в неделю.

"Здесь возникает вопрос – повлияет ли это на отпуск. На отпуск этот вопрос влиять не будет. Время отпуска 56 дней так и остаётся без изменений", – заверил министр.

Ранее заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов дал ряд поручений в сфере повышения квалификации и профессионализма педагогов.

"Считаю, чтобы поднять профессиональное развитие на совершенно иной уровень, поможет объединение педагогов в предметные ассоциации. Поэтому прошу Министерство просвещения проработать вопросы создания республиканских ассоциаций педагогов по учебным предметам. Также необходимо, чтобы такие объединения формировались по многоуровневому принципу из педагогов школ, колледжей, вузов по одной и той же дисциплине", - сказал Ералы Тугжанов.

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#школьное образование #учитель
Вчера, 13:09
635
Журналист

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