Какие школы перейдут на пятидневку в новом учебном году в Казахстане

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В новом учебном году в министерстве просвещения решили перевести казахстанские школы на пятидневку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Исключение составят только школы, где дети учатся в три смены. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на августовской конференции.

"Мы приняли решение со следующего года все школы, за исключением школ с трёхсменным обучением, перевести на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, в субботу находиться со своими детьми", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава ведомства отметил, что завучи и директора школ также будут работать пять дней в неделю.

"Здесь возникает вопрос – повлияет ли это на отпуск. На отпуск этот вопрос влиять не будет. Время отпуска 56 дней так и остаётся без изменений", – заверил министр.

Ранее заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов дал ряд поручений в сфере повышения квалификации и профессионализма педагогов.