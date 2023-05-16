Какие районы Астаны благоустроят этим летом

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Почему убирают заборы с парков, какой должна быть наружная реклама и сколько деревьев посадят в городе - об этом и многом другом корреспонденту BaigeNews.kz рассказал руководитель столичного Центра урбанистики Елнар Базыкен.

- В столице уже несколько лет реализуется проект "Астана - комфортный город". Какие объекты планируют ввести в ближайшее время, этим летом?

- Работа по благоустройству столицы продолжается. В этому году планируется создать 35 общественных и 150 дворовых пространств. Основная идея в том, чтобы места отдыха были в шаговой доступности для каждого жителя.

В планах благоустроить улицы в историческом центре, прилегающие к набережной - это Желтоксан, Мамбетова, Гумар Караш. Набережная будет благоустраиваться в следующем году, в этом году будет разрабатываться проектная документация по ней. Большой поток людей перемещается к набережной, поэтому принято решение создать комфортную безбарьерную среду с акцентом на озеленение на прилегающих к ней улицах.Где-то изношена брусчатка, где-то барьеры...

Кроме этого, в районе Алматы планируется благоустроить улицу Сатпаева. Этот район можно назвать вторым историческим центром – квадрат Евразии, там большое население. Акцент будет сделан на озеленение улицы, создание точек притяжения вдоль неё.

В прошлом году мы благоустроили, например, улицу Бараева, люди это оценили. Я замечаю, что люди хотят быть частью общественной жизни и проводят досуг в скверах, парках, нежели в своих дворах. Поэтому мы за то, чтобы в городе было больше таких общественных пространств, где люди могут прогуляться, отдохнуть. И такая работа проводится по каждому району.

В районе Байконур в этом году будет благоустраиваться улица Уалиханова. Также появится сквер Егемен Казахстан на пересечении проспекта Абая и Кенесары. И будет благоустраиваться набережная Акбулак, по ней уже начаты работы.

- Как изменится центральная набережная? Вы упомянули, что в следующем году будут начаты работы по ней.

- У каждой набережной будет своя тематика. Центральная набережная будет классической. Малые архитектурные формы, фонари - всё должно быть в классическом стиле. Есть эко набережная. Это от центральной набережной в сторону Айтматова. Также есть спортивная набережная – там, где триатлон парк. Там будут дополнительно созданы пространства для занятий спортом. В целом будет ландшафтный подход с интересными малыми архитектурными формами.

Именно по центральной набережной ещё будет разрабатываться проект в этом году, поэтому пока точную информацию дать не могу.

- Ранее заявлялось о том, что большая работа будет проводиться по озеленению города. Расскажите об этом.

- У нас по плану в этом году - около одного миллиона новых зелёных насаждений в городе. Уже в рамках осенней и весенней посадок Зеленстрой проводил работу. Так, появилась аллея лип вдоль проезжей части Мангилик ел. Также планируется посадка лип вдоль пешеходных зон, в том числе создание комфортной среды на Мангилик ел, в районе Триумфальной арки и так далее. Работы ведутся в комплексе с учётом потребности жителей.

- В основном, у нас в новых районах мало деревьев. Например, в районе Жагалау. Планируется ли там посадка?

- Посадка запланирована во всех районах. В прошлом году проводилось озеленение улиц Мухамедханова, Е-10. В планах есть, есть этапность. Все улицы будут озеленяться, просто нужно время.

- В парке Жеруйык висит проект бассейна под открытым небом. Расскажите о нём.

- Парк Жеруйык передан в доверительное управление. Там есть предприниматель, который занимается текущим содержанием, уборкой. Может быть это его инициатива. От города мы хотим благоустроить этот парк как эко парк, природный парк. Будет ремесленный поход, малые архитектурные формы, игровые площадки будут сделаны из дерева. Возможно, будут упорядочены субъекты бизнеса в парке. Касательно бассейна - такого в планах нет.

- Во многих парках есть платные машинки, которые очень любят дети. Контролируется ли как-то ценообразование?

- Все они по сути несанкционированные. Где-то их выгоняют, они приезжают снова. Город их не контролирует.

- Недавно вы начали работу по демонтажу несанкционированной рекламы.

- Наша задача привести город к единообразию, так, чтобы было меньше зрительного шума. Даже самим горожанам трудно найти правильную навигацию, потому что очень много всяких вывесок ярких. Сейчас мы совместно с акиматами районов ведём работу по упорядочиванию наружной рекламы, вывесок и так далее.

- Как реагирует бизнес на это?

- Многие реагируют адекватно. Есть поддержка со стороны жителей. Не раз нам высказывали, что город превратился в какой-то рынок. Бизнес тоже поддерживает. Ведётся разъяснительная беседа. Мы объясняем, как правильно делать.

- Получается предприниматели будут на свои средства переделывать вывески?

- Да. У нас есть общий свод правил и рекомендаций. Там прописано, где разрешено размещать рекламу. Допустим, должны быть прозрачные витрины, на них нельзя клеить вывески, баннеры. Также мы придерживаемся того, что вывески нужно адаптировать к фасаду, архитектуре здания. Зачастую это не выдерживается, и даже новые красивые дома облепливаются рекламой, тем самым портя облик. Также мы просим предпринимателей отказываться от фона на вывесках, то есть, чтобы просто буквы размещали на фризе, где разрешено размещать рекламу.

- В прошлом году благоустроили сквер на улице Кордай, так называемый парк Жеруйык-2. Его проект изначально был просто грандиозным. Я сама живу в этом районе, жители нашего дома очень ждали этот сквер. Расскажите, почему в итоге он получился совсем не таким, как в проекте?

- В рамках своей компетенции я отвечу. Да, был проект. Но в итоге его адаптировали под бюджет, который был выделен. То есть первый проект требовал больше средств.

- Ещё вопрос по паркам. Почему убирают заборы? Это какое-то новое правило?

- В рамках комфортного города парки должны быть безбарьерными. Заборы ограничивают доступ к ним. Допустим, если кто-то хочет сократить маршрут, он упирается в забор. У нас очень много таких тупиков. Парки – это общественное пространство, к которым должен быть доступ со всех сторон.

- Если говорить о безбарьерной среде в городе. Как решается вопрос с пандусами, условиями для родителей с колясками, людей с ограниченными возможностями?

- В рамках этой работы мы создаем такие условия, что приоритет должен быть у пешеходов. Ведётся работа по созданию приподнятых пешеходных переходов. Если по Республике вы гуляли, наверно видели, там пешеход идёт на одном уровне, а машина приподнимается, чтобы попасть на второстепенные въезды. К примеру, улица Бараева раньше была самой барьерной, мы её максимально привели к комфортным условиям, чтобы всем категориям горожан было удобно. И эта работа продолжается. Приоритет будет для пешеходов по всему городу. Либо это будут спуски, либо приподнятые тротуары.

- Спасибо за интересную беседу!