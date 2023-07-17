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  • Какие поезда задерживаются в Казахстане, сообщили в АО "Пассажирские перевозки"
baigenews.kz Вчера, 22:52
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Вчера, 22:52
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Фото: baigenews.kz

Какие поезда задерживаются в Казахстане, сообщили в АО "Пассажирские перевозки"

Сход грузовых вагонов на станции Аспара и проведение ремонтно-восстановительных работ повлияли на график движения пассажирских поездов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

"По направлениям Ташкент-Алматы, Сарыагаш-Алматы, Актобе-Алматы, Атырау-Алматы, Кызылорда-Семей, Мангыстау-Алматы, Туркестан-Павлодар, Алматы-Мангыстау, Астана-Шымкент, Алматы-Уральск, Алматы-Саратов, Алматы-Актобе, Алматы-Мангыстау возможны задержки поездов приблизительно на три-четыре часа", - сообщили в компании. 

На станции Аспара участка Турксиб-Шу движение поездов возобновлено. Компанией принимаются меры по восстановлению установленного графика движения пассажирских составов.

 

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Вчера, 22:52
326
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