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biz.censor.net Сегодня, 10:32
224
Сегодня, 10:32
224
Фото: biz.censor.net

Какие обращения поступают в Конституционный Суд от казахстанцев

Под председательством председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвиры Азимовой с участием судей прошло обсуждение вопросов, связанных с рассмотрением обращений граждан в Конституционный суд, передаёт BaigeNews.kz.

Право гражданина на обращение в Конституционный суд закреплено в статье 72 Конституции Республики Казахстан.

На сегодняшний день в Конституционный суд поступило более 500 обращений граждан. Большинство из них касаются отмены, проверки и пересмотра судебных приговоров по уголовным делам, которые вступили в силу более двух лет назад. Тогда как в соответствии с пунктом два статьи 45 Конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан" обращение гражданина допустимо, если оно подано в срок, не позднее одного года после принятия судебного акта.

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#Конституционный Суд #обращения
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:32
224
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