Какие объекты появятся в Щучинско-Боровской курортной зоне

Щучинско-Боровскую курортную зону посещает порядка одного миллиона туристов в год с разных точек мира, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов проинформировал, что в 2023 году по размещению туристов оказано услуг на 16,5 миллиардов тенге, с ростом на 29%. В целом, туристский кластер региона насчитывает более 600 предприятий, здесь заняты свыше 22 тысяч акмолинцев.

"Президент страны подчеркнул о необходимости реализации прорывных проектов для развития регионального туризма. Над этим мы сейчас работаем. Хочу отметить, что сейчас в области успешно реализуются 65 инвестиционных проектов на 23 миллиарда тенге, направленных на развитие туризма", - сказал аким.

По итогам 10 месяцев 2023 года объём инвестиций в основной капитал увеличился почти в два раза и составил 23,3 миллиарда тенге. На 2024 год запланировано 30 новых проектов на сумму инвестиций более 25 миллиардов тенге.

Также будут реализованы проекты по улучшению инфраструктуры курортной зоны. Туристскую карту региона пополнят такие новые объекты, как бутик отель в Бурабае, лечебно-оздоровительный центр на озере Щучье, гостиничный комплекс "Sultan Plaza Koschi", экоотель"Green Hills".