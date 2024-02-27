Какие новые соцобъекты появятся в Астане, рассказал аким

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о социальных объектах, которые будут построены в районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz.

26 февраля аким провел отчетную встречу с жителями района "Сарыарка".

Жители поднимали вопросы по строительству соцобъектов (школы, детсады, медучреждения, спортобъекты), дворов и общественных пространств, дорог, инженерных сетей. Также озвучивали предложения по запуску новых маршрутов, ремонту ЖК, освещению улиц и др.