Какие новые соцобъекты появятся в Астане, рассказал аким
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о социальных объектах, которые будут построены в районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz.
26 февраля аким провел отчетную встречу с жителями района "Сарыарка".
Жители поднимали вопросы по строительству соцобъектов (школы, детсады, медучреждения, спортобъекты), дворов и общественных пространств, дорог, инженерных сетей. Также озвучивали предложения по запуску новых маршрутов, ремонту ЖК, освещению улиц и др.
"В районе "Сарыарка" уже в этом году приступим к строительству ряда соцобъектов. К примеру, в рамках нацпроекта "комфортная школа" по поручению Главы государства в Сарыарке планируем построить две такие школы нового формата. Также в этом году приступим к строительству перинатального центра, еще ведется строительство многопрофильной больницы. Из запланированных 15 Дворцов школьников, в этом году приступим к строительству пяти - один из них будет расположена в Сарыарке.
Также с учетом потребности в автобусах в этом году планируется поставить в город еще 300 автобусов. В прошлом году парк общественного транспорта пополнился 400 автобусами", - сообщил Касымбек.
Самое читаемое
- Илон Маск опубликовал видео с роботом Optimus, прогуливающимся по лаборатории
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- Убийство произошло средь бела дня в Астане
- Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК
- Впервые за 1250 лет в Фестивале обнажённых тел в Японии приняли участие женщины