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Какие метеоусловия будут в Казахстане 24 мая

Сегодня, 08:40
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Какие метеоусловия будут в Казахстане 24 мая Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:40
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Благоприятные метеорологические условия 24 мая ожидаются в Казахстане, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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