Какие иностранные специалисты могут получить ВНЖ в Казахстане, рассказали в Минтруда

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В министерстве труда и социальной защиты утвердили перечень востребованных профессий, по которым иностранцы смогут получить вид на жительство в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказ МТСЗН "Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования" вводится в действие c 28 февраля 2023 года.

Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в таких сферах как здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, наука и так далее.

ВНЖ смогут получить врачи-нейрохирурги, врачи-гематологи, врачи-онкологи, врачи-неонатологи, врачи-эндокринологи, инженеры-исследователи по технологии неорганических веществ, инженеры-исследователи по технологии органических веществ, инженеры-технологи фармации, инженеры-исследователи по подготовке полезных ископаемых, инженеры авиации, инженеры по аппаратно-программному обеспечению космической системы, инженеры по внедрению новой техники и технологии, инженеры по лазерному оборудованию, инженеры-исследователи по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна, инженеры-медицинские радиохимики, инженеры-медицинские физики, классификаторы текстильного сырья, бактериологи, архитекторы ИТ-инфраструктуры, архитекторы программного обеспечения, мастера производственного обучения (инженерия и инженерное дело).

Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, смогут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощённом порядке без подтверждения своей платёжеспособности.

Вид на жительство будет выдаваться на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.