Какие гранты есть для выпускников из густонаселённых, западных и вновь созданных регионов Казахстана

В Миннауки и высшего образования рассказали о том, сколько грантов выделили для абитуриентов из густонаселённых, западных и вновь созданных регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В 2022 году впервые по поручению президента РК определён новый вид поддержки – "Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодёжи из густонаселённых и западных регионов". Это позволило выпускникам школ из Атырауской и Мангистауской областей поступить в вузы.

В 2022-2023 учебном году для поддержки молодёжи ввыделено 6 000 целевых образовательных грантов в Мангистауской области и 4 000 в Атырауской области. Абитуриенты получили возможность обучаться в 41 ведущем вузе страны.

Гранты выделены по таким направлениям подготовки, как педагогические науки, естественные науки, математика и статистика, информационно-коммуникационные технологии и инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.

Плюс к этому для молодых людей из западных, густонаселённых и вновь созданных регионов выделено 5 000 грантов, в том числе для молодёжи из Атырауской области - 1 500, Мангистауской области – 1500, Туркестанской области – 500, Шымкента – 400, Абайской области – 500, области Жетысу – 300, области Ұлытау – 300.

Кроме того, министерством науки и высшего образования совместно с акиматами регионов утверждены дорожные карты по информационно-разъяснительной работе среди выпускников и их родителей.

По итогам летней приемной кампании и решений республиканской конкурсной комиссии все пять тысяч целевых образовательных грантов освоены.

При определении перечня вузов особое внимание уделено таким критериям, как научный потенциал, материально-технический уровень, обеспеченность учебно-методической литературой, наличие аккредитованных образовательных программ, степень занятости выпускников, участие в международных и/или национальных рейтингах, а также наличие мест общежитий, общественного питания и медицинских учреждений для проживания обучающихся из других городов.