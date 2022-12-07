Какие фильмы участвуют в XVI Международном кинофестивале "Евразия"

Фото: almaty.tv

На XVI Международном кинофестивале "Евразия" жюри определят победителей Международного и Национального конкурсов по пяти номинациям, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта. В ведомстве отметили, что "Евразия" традиционно представит широкую гамму картин ведущих режиссеров из разных стран евразийского континента.

Итак, какие фильмы претендуют на победу.

Международный конкурс полнометражных игровых фильмов:

1. "Лили и море" (Франция – Исландия – Бельгия), режиссер Динара Друкарова.

2. "Иль Боемо" (Чехия – Италия – Словакия), режиссер Петр Вацлав.

3. "Керр" (Турция – Греция – Франция), режиссер Тайфун Пирселимоглу.

4. Памфир (Украина – Франция – Польша – Германия – Чили), режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

5. "Брайтон 4-й" (Грузия – Россия – Болгария – Монако – США), режиссер Леван Кугуашвили.

6. "Не хороните меня без Ивана" (Россия), режиссер Любовь Борисова.

7. "Прекрасная Елена" (Грузия – Турция – Франция), режиссер Георгий Овашвили.

8. "Холодный как мрамор" (Азербайджан – Франция), режиссер Асиф Рустамов.

9. "Призыв божий" (Эстония – Латвия – Кыргызстан), режиссер Ким Ки Дук.

10. "За стеной" (Иран), режиссер Вахид Джалилванд.

11. "Эсимде" (Кыргызстан – Япония – Нидерланды – Франция), режиссер Актан Арым Кубат.

12. "Женщина" (Китай), режиссер Ван Чао.

13. "Братья" (Казахстан), режиссер Дархан Тулегенов.

14. "Боран" (Казахстан), режиссер Сабит Курманбеков.

15. "Дорога в никуда" (Узбекистан), режиссер Камара Камалова.

Особенностью нынешнего фестиваля является то, что он смещает вектор внимания на собственный казахский кинематограф, который становится ключевым в разных программах.

Национальный конкурс полнометражных игровых фильмов:

"Схема", режиссер Фархат Шарипов. "Ақын", режиссер Дарежан Омирбаев. "Қызыл анар", режиссер Шарипа Уразбаева. "Паралимпиец", режиссер Алдияр Байракимов. "Дос-Мұқасан", режиссер Айдын Сахаман. "Мұқағали", режиссер Болат Калымбетов. "От", режиссер Айжан Касымбек. "Отау", режиссер Алишер Жадигеров. "Мама, я живая!", режиссеры Азиз Заиров, Мухамед Мамырбеков. "Горный лук", режиссер Эльдар Шибанов. "Скоро кончится лето", режиссер Яна Скопина. "Жизнь", режиссер Эмир Байгазин. "Ауыл", режиссер Серик Апрымов. "Зере", режиссер Даурен Камшыбаев. "Подсолнух", режиссер Эля Гильман.

Церемонии официального открытия и закрытия фестиваля состоятся в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая в городе Алматы. Кинопоказы пройдут в кинотеатре Kinopark 16 (ТРЦ Forum). Фестивальный центр и пресс-центр будут базироваться в отеле Holiday Inn Express Almaty.