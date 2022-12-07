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Какие фильмы участвуют в XVI Международном кинофестивале "Евразия"
На XVI Международном кинофестивале "Евразия" жюри определят победителей Международного и Национального конкурсов по пяти номинациям, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта. В ведомстве отметили, что "Евразия" традиционно представит широкую гамму картин ведущих режиссеров из разных стран евразийского континента.
Итак, какие фильмы претендуют на победу.
Международный конкурс полнометражных игровых фильмов:
1. "Лили и море" (Франция – Исландия – Бельгия), режиссер Динара Друкарова.
2. "Иль Боемо" (Чехия – Италия – Словакия), режиссер Петр Вацлав.
3. "Керр" (Турция – Греция – Франция), режиссер Тайфун Пирселимоглу.
4. Памфир (Украина – Франция – Польша – Германия – Чили), режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.
5. "Брайтон 4-й" (Грузия – Россия – Болгария – Монако – США), режиссер Леван Кугуашвили.
6. "Не хороните меня без Ивана" (Россия), режиссер Любовь Борисова.
7. "Прекрасная Елена" (Грузия – Турция – Франция), режиссер Георгий Овашвили.
8. "Холодный как мрамор" (Азербайджан – Франция), режиссер Асиф Рустамов.
9. "Призыв божий" (Эстония – Латвия – Кыргызстан), режиссер Ким Ки Дук.
10. "За стеной" (Иран), режиссер Вахид Джалилванд.
11. "Эсимде" (Кыргызстан – Япония – Нидерланды – Франция), режиссер Актан Арым Кубат.
12. "Женщина" (Китай), режиссер Ван Чао.
13. "Братья" (Казахстан), режиссер Дархан Тулегенов.
14. "Боран" (Казахстан), режиссер Сабит Курманбеков.
15. "Дорога в никуда" (Узбекистан), режиссер Камара Камалова.
Особенностью нынешнего фестиваля является то, что он смещает вектор внимания на собственный казахский кинематограф, который становится ключевым в разных программах.
Национальный конкурс полнометражных игровых фильмов:
-
"Схема", режиссер Фархат Шарипов.
-
"Ақын", режиссер Дарежан Омирбаев.
-
"Қызыл анар", режиссер Шарипа Уразбаева.
-
"Паралимпиец", режиссер Алдияр Байракимов.
-
"Дос-Мұқасан", режиссер Айдын Сахаман.
-
"Мұқағали", режиссер Болат Калымбетов.
-
"От", режиссер Айжан Касымбек.
-
"Отау", режиссер Алишер Жадигеров.
-
"Мама, я живая!", режиссеры Азиз Заиров, Мухамед Мамырбеков.
-
"Горный лук", режиссер Эльдар Шибанов.
-
"Скоро кончится лето", режиссер Яна Скопина.
-
"Жизнь", режиссер Эмир Байгазин.
-
"Ауыл", режиссер Серик Апрымов.
-
"Зере", режиссер Даурен Камшыбаев.
-
"Подсолнух", режиссер Эля Гильман.
Церемонии официального открытия и закрытия фестиваля состоятся в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая в городе Алматы. Кинопоказы пройдут в кинотеатре Kinopark 16 (ТРЦ Forum). Фестивальный центр и пресс-центр будут базироваться в отеле Holiday Inn Express Almaty.
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