Какие дороги закрыты в Казахстане из-за непогоды

Из-за понижения температуры воздуха, метели и ограничения видимости введено ограничение движения на 61 участке дорог республиканского значения в 12 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".



В Алматинской области закрыт для проезда участок трассы "Алматы-Шелек-Хоргос" от ПВП Арман по посёлка Айдарлы (для всех видов автотранспорта).

В Акмолинской области закрыты 20 участков по всем направлениям для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями.

В Актюбинской области для автобусов и дизельных авто ограничено движение по трассе "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" - от посёлка Карабутак до границы Костанайской области.

В области Жетысу закрыты три участка:

"Ушарал-Достык" км 84-184, ст.Коктума-ст.Достык;

"Сарыозек-Коктал" км. 45-68, (Алтын Емель) - для всех видов автотранспорта;

"Алматы-Усть-Каменогорск" км. 124-558, уч. с.Жоламан-г.Ушарал (для грузового автотранспорта).

В Жамбылской области ограничение введено на трассе "Алматы-Ташкент-Термез" - от села Айша-Биби до границы Туркестанской области и от села Кенен до села Кайнар, а также дороге "Мерке-Шу-Бурылбайта" от Мерке до Шу (для грузового автотранспорта).

В Карагандинской области дороги закрыты по всем направлениям для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями.

Костанайская область - закрыты семь участков также для автобусов и авто на дизеле.

В Мангистауской области с 18:30 невозможно проехать по дороге от Актау до Курыка.

В Павлодарской области ограничение ввели для автобусов и авто на дизеле на трассах "Кызылорда-Павлодар" (от границы Карагандинской области ло посёлка Ленинский) и "Астана-Ерейментау-Шидерты" (от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты).

В Северо-Казахстанской области закрыты 14 участков дорог для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями.



В Туркестанской области для грузового транспорта ограничили проезд по трассе "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Жамбылской области по посёлка Машат.

В Улытауской области перекрыто движение по трассе "Кызылорда-Павлодар" от Жанаарки до границы Карагандинской области для рейсовых автобусов и авто на дизеле.

На дорогах республиканского значения задействовано 527 единиц техники, 1 273 человек и затрачено порядка 626 кубометров противогололёдного материала.