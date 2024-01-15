Какие дороги закрыли в Казахстане из-за морозов

В Казахстане в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта еще на 12 участках автодорог республиканского значения в 6 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Жамбылская область – 3 участка

1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.

2. "Мерке-Бурылбайтал" км. 161-273, уч. с.Бирлик-с.Бурылбайтал -112 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

3. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 534-593, уч. с.Айша Биби – гр.Туркестанской обл. – 59 км. Ограничение действует для грузового автотранспорта (ветер, дождь со снегом, туман, ограничение видимости)

Область Жетысу – 1 участок

1. "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (метель, ограничение видимости, ветер)

Костанайская область – 1 участок

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. г.Аркалык-гр. Улытауской обл.– 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Северо-Казахстанская область – 5 участков

1. "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ" км 213-280, уч. с.Кишкенеколь области.-гр.РФ. – 67 км.

2. "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 62-228, уч. с.Возвышенка -с.Рощинское. – 166 км.

3. "Рощинское-Корнеевка-Волошинка" км 0-87, уч. с.Рощинское-с.Волошинка. – 87 км.

4. "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" км 0-119, уч. с.Волошинка-с.Тимирязево. – 119 км.

5. "Тимирязево-Сарыколь-граница области" км 0-32 уч. с.Тимирязево-граница Костанайской области. – 32 км. (метель, ограничение видимости). Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Туркестанская область - 1 участок

1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 593-654, уч. гр.Туркестанской обл.-п. Жибек Жолы (перевал Машат) – 61 км. Ограничение действует для грузового автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области)

Область Улытау – 1 участок

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской области. – 188 км. (снег, метель, ограничение видимости) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 744 единиц техники и 1358 человек.

Ранее ограничения движения транспорта было введено на 22 участках автодорог республиканского значения в 9 областях.