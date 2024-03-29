Какие дороги республиканского значения закрыты в Казахстане из-за паводков

По состоянию на 29 марта 2024 года в 01:00 часов, в связи с ухудшившимся погодным состоянием было установлено ограничение на движение транспорта, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол". Данное ограничение действует на 11 автодорог республиканского значения в 6 областях.



1. Абайская область – 2 автодороги общей протяженностью 329 км (в связи с переливом талых вод и угрозой безопасного проезда автотранспорта).



- автодорога "Караганды-Аягоз-Бугаз", участок г.Аягоз-п.Бугаз, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



- автодорога "Омск-Майкапчагай", участок п.Калбатау-п.Кокпекты, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном участке скопление транспорта отсутствует.



2. Актюбинская область - 3 автодороги общей протяженностью 1093 км (в связи с переливом талых вод и с частичным разрушением подхода к мосту, в том числе подтопление п.Кобда).



- автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз", граница Кандыагаш и Эмба, п.Шалкар-развилка М-32 и А-26, ограничено движение для всех видов автотранспорта.



- автодорога "Самара-Шымкент", граница ЗКО и поселка Маржанбулак, поселок Карабутак-граница Кызылординской области, ограничено движение для всех видов автотранспорта. АЗС "ЭкоОйл"- поселок Карабутак, ограничено движение для грузовых видов автотранспорта.



- автодорога "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", поселок Карабутак-граница Костанайской области, ограничено движение для грузовых видов автотранспорта. В данном месте скопление транспорта отсутствует.



3. Западно-Казахстанская область - 1 автодорога общей протяженностью 260 км (в связи с переливом талых вод в Актюбинской области).



- автодорога "Самара-Шымкент", участок поселка Жымпиты-граница Актюбинской области, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте скопление транспорта отсутствует.



4. Карагандинская область - 2 автодороги общей протяженностью 38 км (в связи с переливом талых вод и угрозой безопасного проезда автотранспорта).



- автодорога "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" - поселки Алгабас и Акмешит, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.



- автодорога "Кызылорда-Палодар" км. 872-891, участок п. Красная поляна-п. Кулайгыр, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.



5. Костанайская область - 2 автодороги общей протяженностью 161 км (в связи с переливом талых вод и угрозой безопасного проезда автотранспорта).



- автодорога "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 234-386, участок границы Актюбинской области и поселка Денисовка, ограничено движение для грузовых видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.



- подъезд к село Мариновка, км 0-9. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.



6. Кызылординская область - 1 автодорога общей протяженностью 117 км (в связи с закрытием движения в Актюбинскую область).



- автодорога "Самара-Шымкент", граница Актюбинской области и Аральска, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.

На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 506 единиц техники и 748 человек.