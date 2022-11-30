Какие документы подписали во время визита Токаева во Францию

Фото: akorda.kz

В рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во Францию подписаны 35 документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Среди них:

1. Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Eвропы и иностранных дел Франции по вопросам реализации строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт (ВЭС) в Жамбылской области;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Alstom Holdings SA о базовых принципах по реализации проектов, производству и сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта в РК;

3. Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Synetics по вопросам создания генетического центра;

4. Меморандум о взаимопонимании между АО "МФЦА" и Paris Europlace;

5. Соглашение об основных условиях между АО "Самрук-Казына" и Total Eren S.A.;

6. Соглашение о сотрудничестве и финансировании между АО "НК "КМГ" и Air Liquide Eastern Europe S.A.;

7. Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "КМГ" и Air Liquide Eastern Europe S.A.;

8. Меморандум о cотрудничестве между АО "НК "Kazakh Invest" и Total Eren S.A.;

9. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Qazaq Gaz", France Hydrogene, Medef International;

10. Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "QazaqGaz" и Technip Energies N.V.;

11. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "ҚТЖ" и ALSTOM Transport SA;

12. Соглашение об основных условиях между АО "НК "ҚТЖ" и Société Générale;

13. Меморандум о сотрудничестве между АО "НАК Казатомпром" и Orano Group;

14. Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК Казатомпром" и I2EN;

15. Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальный холдинг "QazBioPharm" и Boehringer Ingelheim Animal Health France;

16. Совместное заявление между "Назарбаев Университет" и организациями Université de Lorraine, Total Energies, Alstom, Air Liquide;

17. Соглашение о сотрудничестве между АО "Центр развития торговой политики QazTrade и Soufflet Group;

18. Соглашение о сотрудничестве между АО "Жасыл Даму" и Парижским агентством по утилизации бытовых отходов Syctom;

19. Меморандум о сотрудничестве между АО "Жасыл даму" и Vicat;

20. Меморандум о сотрудничестве между ТОО "КазБитумСервис" и Soprema;

21. Соглашение о сотрудничестве между ТОО "Schneider Electriс" и Schneider Electric Kazakhstan;

22. Контракт между ТОО "Оркен Алем" и Safran;

23. Меморандум о сотрудничестве между ТОО "Караганда-Осетр", Cavier House Premier, Swiss Choice Holding SA;

24. Договор купли-продажи доли между Magnetic Oil и Total Energies;

25. Меморандум о взаимопонимании между Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) и Proparco;

26. Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетического перехода Франции по вопросам взаимодействия в сфере использования мирного атома;

27. Меморандум о взаимопонимании в отношении технического сотрудничества в сфере обращения с радиоактивными отходами;

28. Декларация о намерениях между Министром науки и высшего образования Республики Казахстан и Министром Европы и иностранных дел Французской Республики относительно сотрудничества в области высшего образования и научных исследований;

29. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Французским Агентством по борьбе с коррупцией по сотрудничеству в области предотвращения и борьбы с коррупцией;

30. Соглашение между Государственным центром поддержки национального кино (Республика Казахстан) и Национальным центром кинематографии и анимации (Французская Республика) о сотрудничестве;

31. Протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития;

32. Специальное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в области борьбы с глобальным потеплением;

33. Меморандум о сотрудничестве между Атырауским Университетом нефти и газа им. С. Утебаева и Университетом Страсбурга;

34. Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Лотарингии;

35. Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Реймса.