Какие данные могут изменить казахстанцы на сайте eGov.kz
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Казахстанцы могут самостоятельно изменить свои данные на портале eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал электронного правительства.
"На портале Электронного правительства eGov.kz казахстанцы сами могут внести изменения в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти", - говорится в сообщении.
Новая услуга предусматривает намеренное внесение изменений в документы (не ошибочно внесенные изменения) при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. К примеру, перемена имени, фамилии и отчества.
С помощью новой услуги "Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния" можно подать заявку для внесения изменений в актовых записях и на перевыпуск документов, указав основания и прикрепив подтверждающие документы.
При каких случаях можно внести изменения в cвои документы:
- при перемене фамилии, имени и отчества;
- в случае отмены решения суда об установлении отцовства;
- при поступлении заявления матери, не состоящей в браке, о внесении в запись акта о рождении ребенка сведений об отце ребенка;
- если в момент регистрации акта гражданского состояния были допущены ошибки (искажения, пропуск сведений или отдельных слов);
- при установлении в судебном порядке неправильности в записи актов гражданского состояния;
- при изменении фамилии супруга (супруги) в связи с расторжением брака или признанием брака недействительным;
- в связи с решением суда об отмене или о признании усыновления (удочерения) недействительным, а также признании брака недействительным;
- при изменении национальности;
- при изменении фамилии и отчества несовершеннолетнего в связи с переменой фамилий родителей и имени отца и т.д.
С полным перечнем можно ознакомиться в Положении.
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