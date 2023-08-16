Какие данные могут изменить казахстанцы на сайте eGov.kz

Казахстанцы могут самостоятельно изменить свои данные на портале eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал электронного правительства.

"На портале Электронного правительства eGov.kz казахстанцы сами могут внести изменения в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти", - говорится в сообщении.

Новая услуга предусматривает намеренное внесение изменений в документы (не ошибочно внесенные изменения) при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. К примеру, перемена имени, фамилии и отчества.

С помощью новой услуги "Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния" можно подать заявку для внесения изменений в актовых записях и на перевыпуск документов, указав основания и прикрепив подтверждающие документы.

При каких случаях можно внести изменения в cвои документы:

- при перемене фамилии, имени и отчества;

- в случае отмены решения суда об установлении отцовства;

- при поступлении заявления матери, не состоящей в браке, о внесении в запись акта о рождении ребенка сведений об отце ребенка;

- если в момент регистрации акта гражданского состояния были допущены ошибки (искажения, пропуск сведений или отдельных слов);

- при установлении в судебном порядке неправильности в записи актов гражданского состояния;

- при изменении фамилии супруга (супруги) в связи с расторжением брака или признанием брака недействительным;

- в связи с решением суда об отмене или о признании усыновления (удочерения) недействительным, а также признании брака недействительным;

- при изменении национальности;

- при изменении фамилии и отчества несовершеннолетнего в связи с переменой фамилий родителей и имени отца и т.д.

С полным перечнем можно ознакомиться в Положении.