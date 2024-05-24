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Какие автобусы изменили маршрут в Астане

Сегодня, 09:11
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baigenews.kz Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11
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Фото: baigenews.kz

Сразу несколько городских и пригородных автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№10, 29, 29А, 37, 57, 302, 303, 308, 309. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.

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