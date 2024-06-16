Участок проспекта Кабанбай батыра вновь перекроют в Астане
Сегодня, 03:18
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Сегодня, 03:18Сегодня, 03:18
39Фото: сайт акимата Астаны
Работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна планируют выполнить по проспекту Кабанбай батыра в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
В связи с проведением работ с 12:00 часов 16 июня до 07:00 часов 17 июня будет полностью закрыт участок пр. Кабанбай батыра от ул. Достык до ул. Сыганак. При этом пересечение пр. Кабанбай батыра и ул. Сыганак также будет закрыто.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Сообщалось, что с 14 июня по 1 июля на всём протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек".
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