Как живёт деревня, в которой деменция - у всех

На юго-западе Франции есть деревня под названием Ландэ, у всех жителей которой деменция или старческое слабоумие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей Би-би-си.

Поэтому магазин на главной улице продаёт обычные бакалейные товары вроде багетов, но там с вас не спросят денег. В деревне есть ресторан, а также свой театр, который жителям рекомендуют активно посещать.



Здесь нет установленного времени для приёмов у врача, походов в магазин или уборки: существует лишь определённый ритм, дающий жителям деревни как можно больше свободы. При этом они находятся под постоянным наблюдением и, по словам профессора Элен Амьева, предварительные данные свидетельствуют о том, что такой распорядок жизни положительно сказывается на ходе болезни.



"Раньше мы всегда наблюдали ускоренную потерю когнитивных функций, когда люди попадали в клинику, но здесь этого не происходит, — говорит она. — Мы видим лишь очень плавную эволюцию".



В каждом одноэтажном шале живут около восьми человек, у них есть общая кухня, гостиные и обеденные залы. Жители деревни платят за проживание, которое стоит как в обычном доме для престарелых, однако основное бремя расходов взяли на себя региональные власти, которые вложили в эту деревню 22 млн долларов. На 120 жителей деревни приходится примерно столько же специалистов, да ещё есть волонтёры. По мере прогрессирования болезни пациенты получают всю необходимую поддержку.

Во всём мире пока что насчитывается едва ли с десяток таких проектов, однако они уже заинтересовали организации, пытающиеся найти решение проблеме экспонентного роста деменции. Когда деревня Ландэ открылась в 2020 году, это была лишь вторая деревня такого типа и единственная, где ведутся клинические исследования.

Как рассказывает 65-летняя Патрисия, в этой деревне ей буквально вернули её прежнюю жизнь.

"Я жила дома, но мне было нестерпимо скучно, — говорит Патрисия. — Мне готовила кухарка, а я постоянно ощущала себя уставшей, плохо себя чувствовала, я знала, как тяжело жить с Альцгеймером, и мне было страшно. Я хотела быть там, где я сама могла бы кому-то помогать, потому что в других домах для престарелых люди ничего не делают, а здесь — настоящая жизнь".



Деменция может изолировать людей. Но здесь у людей есть сильное чувство принадлежности к коллективу, им искренне хочется встречаться друг с другом и заниматься разными делами.

По словам исследователей, элемент социализации может быть тем самым ключом к более счастливой и здоровой жизни с деменцией.