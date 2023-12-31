Как запах женских слёз влияет на поведение мужчин — исследование

Мало кто может оставаться равнодушным при виде чужих слез — чаще всего люди испытывают жалость к плачущему человеку, например, ребенку или женщине. Как сообщают учёные, причина может заключаться не только в сострадании, но и химическом воздействии слез на мозг человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hi-News.ru.

Летучие вещества, которые содержатся в этой жидкости, способны подавлять злость и агрессию. О подобном свойстве ученые знали и раньше, но исследования до последнего момента проводились только на мышах. Теперь же выяснилось, что человеческие слезы обладают таким же свойством. К такому выводу пришли исследователи после того, как проверили действие женских слез на мужчинах. Эти выводы были подтверждены не только поведением мужчин, но и функциональной магнитно-резонансной томографией.

В своем эксперименте сотрудники Института Вейцмана попросили шесть женщин посмотреть печальный фильм, и во время его просмотра собрали слезы. Затем они попросили 25 мужчин-добровольцев поиграть в компьютерную игру. Во время игрового процесса они периодически выигрывали деньги, но виртуальный партнер их воровал, в результате чего участники эксперимента начинали раздражаться.

На определенном этапе у игроков появилась возможность отомстить вору, чтобы он потерял украденные деньги. Правда, самому игроку эти деньги не возвращались, то есть никакой выгоды от мести они не получали помимо морального удовлетворения. Перед игрой всем добровольцам давали понюхать солевой раствор либо настоящие женские слезы. Результаты исследования показали, что у игроков, понюхавших настоящие слезы, агрессия и желание мстить снижалось более чем на 43%.

Чтобы убедиться, что выводы сделаны верно, исследователи визуализировали работу мозга участников эксперимента при помощи фМРТ. В результате они обнаружили, что в агрессивном состоянии у людей определенные участки мозга работают особенно активно. Но, после того, как люди нюхали слезы, активность этих же участков мозга существенно снижалась. Это подтвердило факт того, что слезы подавляют агрессию. Причем эффект имеет широкую направленность, так как агрессия мужчин была обращена не к женщинам, а игровому персонажу.

Ранее ученые заметили, что слезы самок мышей делают менее агрессивными самцов. Они перестают драться либо дерутся слабее и гораздо реже. Самцы землекопов даже используют слезы, чтобы сделать менее агрессивными других самцов. Для этого они наносят их себе на спину. В результате они реже становятся жертвами альфа-самцов.