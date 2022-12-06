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Лента новостей

Как выбрать идеальный Mac для учёбы Сегодня, 13:35
153
Сегодня, 13:35
153

Как выбрать идеальный Mac для учёбы

Как выбрать компьютер Mac для учёбы?

Рано или поздно каждый студент оказывается перед нелёгким выбором надёжного, производительного и, что тоже важно, лёгкого ноутбука для учёбы. Как не прогадать и купить именно то, что нужно, подскажут эксперты iSpace Premium Partner в Казахстане. 

Как выбрать идеальный Mac для учёбы?

Любой компьютер из современной линейки Apple является полноценным рабочим инструментом. У каждого Mac топовый дисплей Retina с потрясающей детализацией, естественной цветопередачей и технологией True Tone для комфортной работы в любых условиях освещения. Завидная автономность и небольшие габариты, что важно для дистанционной учёбы, командировок или путешествий. Стабильная операционная система, которая надёжно защищена от вирусов и атак, а ещё автоматически и совершенно бесплатно обновляется. Качественные динамики, микрофон и камера, а также тихая клавиатура и чувствительный трекпад с поддержкой жестов. 

Но чтобы уверенно отдать предпочтение какой-то конкретной модели, стоит понимать, для каких целей вы хотите купить MacBook. 

Если вы планируете вести серьёзные проекты или хотите взять компьютер на перспективу, то ваш вариант — MacBook Pro: 14 и 16 дюймов на чипах M1 и M2. Эти модели с любой задачей справятся ещё лучше и быстрее, чем Air. Работа с графикой, фотографиями, видео, кодами помогут раскрыть весь потенциал "прошки". Компьютер потянет самые "тяжёлые" программы и приложения и при этом не будет тормозить в процессе. 

Если функционала планшета iPad вам недостаточно, а возможностей MacBook Pro уже за глаза, iSpace Apple Premium Partner советует сделать выбор в пользу MacBook Air на чипах M1 и M2. Это самый лёгкий ноутбук: при весе 1,3 кг он почти не ощущается в рюкзаке. Его удобно брать с собой, если вы много учитесь и работаете вне дома, часто бываете в разъездах. При этом компактный корпус вмещает в себя более чем достаточную мощность для базовых задач и средней сложности. 

Если же вам нужен мощный стационарный компьютер с космическим запасом производительности на годы вперёд, вам нужен iMac. Это не совсем традиционный компьютер: он представляет собой настольный моноблок с дисплеем, клавиатурой и мышью. Вам не нужно покупать всё по отдельности. Он тонкий и стильный (собственно, как и вся техника Apple), идеально впишется в любое рабочее пространство. на большом экране отлично всё видно, поэтому удобно работать с таблицами, текстами, фотографиями и видеороликами. Кстати, поиграть или фильм перед сном посмотреть на iMac тоже очень приятно. 

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#техника
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:35
153
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