Председатель Национального банка нашей страны Тимур Сулейменов в кулуарах Сената рассказал, как введение санкций на Мосбиржу влияет на KASE, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы не предполагаем каких-либо изменений для KASE, потому что сегодня доля MOEX на уровне 13%. Как вы знаете, санкции распространяются на лиц санкционных в объеме 50 и более процентов", - сказал Тимур Сулейменов.

На вопрос журналистов о том, будет ли Казахстан выкупать эту долю, глава Нацбанка сообщил, что обсуждаются различные варианты в соответствии с консультацией международных советников.

"Мы не ожидаем (оттока или притока рубля – прим. ред.). У России, исходя из-за того, что они находятся под санкциями давно - с 2022 года, есть различные, помимо биржи, площадки, на которых торгуется пара "рубль/доллар", они сейчас, насколько мы понимаем, переходят на эти альтернативные площадки, соответственно, значительного влияния мы не видим. В обменниках в России, Москве курс подскочил до уровня 200 рублей за доллар, но эта ситуация в моменте, когда нет ясности, нет определённости, но тем не менее фундаментально (курс - прим. ред.) находится на том уровне, на котором он находится. Ведь биржа - это площадка, а на курс либо валюты всегда влияют фундаментальные факторы: состояние экономики и платежного баланса. Как мы видим, (они - прим. ред.) не изменилось", - резюмировал Сулейменов.