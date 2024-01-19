Токаева встретили в Ватикане
Сегодня, 16:01
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Сегодня, 16:01Сегодня, 16:01
114Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
К приезду Главы государства был выстроен почетный караул швейцарской гвардии. Президента Казахстана встретил регент Префектуры Папского дворца Леонардо Сапиенца.
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