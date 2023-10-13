Как встретили прибывшего с рабочим визитом Касым-Жомарта Токаева в Бишкеке
Сегодня, 12:34
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Сегодня, 12:34Сегодня, 12:34
184Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Республику Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В международном аэропорту Бишкека Касым-Жомарта Токаева встретил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.
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