  • 13 Октября, 13:42
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Как встретили прибывшего с рабочим визитом Касым-Жомарта Токаева в Бишкеке

Сегодня, 12:34
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Республику Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

В международном аэропорту Бишкека Касым-Жомарта Токаева встретил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

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