Как встречали болельщики теннисиста Алана Курмангалиева в Нур-Султане

Фото: olympic.kz

В Нур-Султан прибыл бронзовый призёр чемпионата Азии по настольному теннису среди юношей и кадетов Алан Курмангалиев, передаёт BaigeNews.kz.

В аэропорту юного спортсмена встретили болельщики, представители СМИ и сотрудники республиканской Дирекции развития спорта.

"Спасибо, что встречаете меня и проявляете уважение. Честно говоря, я не думал, что сегодня будет так много людей. Теперь, после нескольких дней отдыха, я готовлюсь к следующему турниру. С 13 по 18 сентября в Алматы пройдёт турнир категории WTT Contender. Я участвую в этом турнире и для меня он имеет большое значение", - сказал Алан Курмангалиев.

Отметим, что Алан - первый казахстанец, завоевавший медали в континентальном первенстве. 15-летнего спортсмена поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев, пожелав успехов в предстоящих соревнованиях.

Как встречали теннисиста в Нур-Султане, смотрите в эфире в Instagram-паблике BaigeNews.kz.

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Алан Курмангалиев - самый юный мастер спорта в казахстанском настольном теннисе, победитель ITTF Asia Hopes Week, серебряный призёр ITTF World Hopes Week.

В 2019 году Международная федерация настольного тенниса (ITTF) признала его лучшим юным теннисистом мира. В 2021-м Алан стал чемпионом РК.