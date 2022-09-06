Историческое достижение: Токаев поздравил 15-летнего призёра чемпионата Азии по настольному теннису

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Касым-Жомарт Токаев поздравил призёра чемпионата Азии по настольному теннису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поздравления президента Казахстана 15-летний теннисист Алан Курмангалиев принимал по телефону.

"Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе. Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем", - сообщили в Акорде.

Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии.

Напомним, Алан Курмангалиев стал первым казахстанцем, которому удалось завоевать медаль чемпионата Азии по настольному теннису. На первенстве среди юниоров и кадетов в Лаосе карагандинец взял "бронзу".

Алан победил Сангуанвонга Ксайпасеута (Лаос), Аукадеччайкула Ситтиполя (Таиланд), Прадхивадхи Бхаянкарама Абхинандха (Индия).

В полуфинале он уступил японцу Такуми Танимото.

Алан Курмангалиев - самый юный мастер спорта в казахстанском настольном теннисе, победитель ITTF Asia Hopes Week, серебряный призёр ITTF World Hopes Week.

В 2019 году Международная федерация настольного тенниса (ITTF) признала его лучшим юным теннисистом мира.

В 2021-м Алан стал чемпионом РК.