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  • Историческое достижение: Токаев поздравил 15-летнего призёра чемпионата Азии по настольному теннису
olimpic.kz Сегодня, 10:10
76
Фото: olimpic.kz

Историческое достижение: Токаев поздравил 15-летнего призёра чемпионата Азии по настольному теннису

Касым-Жомарт Токаев поздравил призёра чемпионата Азии по настольному теннису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Поздравления президента Казахстана 15-летний теннисист Алан Курмангалиев принимал по телефону.

"Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе. Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем", - сообщили в Акорде.

Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии. 

Напомним, Алан Курмангалиев стал первым казахстанцем, которому удалось завоевать медаль чемпионата Азии по настольному теннису. На первенстве среди юниоров и кадетов в Лаосе карагандинец взял "бронзу". 

Алан победил Сангуанвонга Ксайпасеута (Лаос), Аукадеччайкула Ситтиполя (Таиланд), Прадхивадхи Бхаянкарама Абхинандха (Индия).

В полуфинале он уступил японцу Такуми Танимото. 

Алан Курмангалиев - самый юный мастер спорта в казахстанском настольном теннисе, победитель ITTF Asia Hopes Week, серебряный призёр ITTF World Hopes Week.

В 2019 году Международная федерация настольного тенниса (ITTF) признала его лучшим юным теннисистом мира.

В 2021-м Алан стал чемпионом РК.

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#теннис #телефон #Токаев
Сегодня, 10:10
76
Журналист

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