Как восстановить казахскую спортивную породу лошадей придумали депутаты
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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли закон "О вопросах сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивной направленности", передаёт BaigeNews.kz.
Закон был разработан по инициативе депутатов парламента. Представил его мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров.
"Главная цель закона – восстановление пород лошадей отечественного спортивного направления и улучшение племенных качеств путем оказания государственной поддержки. Костанайская порода – казахская порода лошадей, национальное достояние народа, выведенная в результате 70-летних научных исследований, имеющая специализированную спортивную направленность и широко используемая для развития национальных конных видов спорта. В 1969 году в стране было зарегистрировано более 44 тысяч лошадей костанайских пород или 9,7% от общего поголовья чистокровных лошадей. Однако на сегодняшний день официально зарегистрированное количество лошадей костанайской породы не превышает 270, а лошадей адайской породы зарегистрировано 1300", - сообщил депутат.
По его мнению, принятие закона позволит сохранить и воспроизвести отечественные породы лошадей, используемых в спортивных целях.
"Законодательными поправками предусмотрено субсидирование мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство отечественных пород лошадей. В частности, это приобретение племенных жеребцов спортивного направления зарубежной селекции племенными центрами, проведение селекционно-племенной работы с племенным маточным поголовьем и возмещение затрат по их содержанию. Данные механизмы поддержки создадут условия для развития отечественных спортивных пород лошадей и способствуют массовому развитию национальных конных видов спорта, таких как скачки, кокпар, аударыспак, жамбы ату, тенге алу", - заключил депутат.
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