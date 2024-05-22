Как восстановить казахскую спортивную породу лошадей придумали депутаты

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли закон "О вопросах сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивной направленности", передаёт BaigeNews.kz.

Закон был разработан по инициативе депутатов парламента. Представил его мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров.

"Главная цель закона – восстановление пород лошадей отечественного спортивного направления и улучшение племенных качеств путем оказания государственной поддержки. Костанайская порода – казахская порода лошадей, национальное достояние народа, выведенная в результате 70-летних научных исследований, имеющая специализированную спортивную направленность и широко используемая для развития национальных конных видов спорта. В 1969 году в стране было зарегистрировано более 44 тысяч лошадей костанайских пород или 9,7% от общего поголовья чистокровных лошадей. Однако на сегодняшний день официально зарегистрированное количество лошадей костанайской породы не превышает 270, а лошадей адайской породы зарегистрировано 1300", - сообщил депутат.

По его мнению, принятие закона позволит сохранить и воспроизвести отечественные породы лошадей, используемых в спортивных целях.