Как в столице решается проблема трёхсменных школ

В Астане прошло пленарное заседание республиканской августовской конференции для педагогов. Главной темой обсуждения стала острая нехватка ученических мест. В управлении образования столицы назвали количество школ с трёхсменным режимом обучения и принимаемых мерах для решения этой проблемы, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день в столице остаётся 8 трёхсменных, 18 переуплотнённых школ. Конечно, не во всех школах, классах сидят по 30-35 детей. Это в тех школах, где у нас имеется проблема дефицита ученических мест. Для решения этих вопросов у нас ведётся строительство более 40 школ, из них 24 комфортных школ", - сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.

Строительство 24 комфортных школ в 2024-2025 годах в столице обеспечит 90 тысяч ученических мест. Как заявил глава ведомства, это полностью решит проблему трёхсменных и переуплотнённых школ.

Он также рассказал о том, как будут назначать директоров новых комфортных школ.

"Есть попечительский совет. В каждую школу претендуют 7-8 кандидатов. Каждый из них проходит собеседование или свою программу презентует перед советом. Окончательное решение по назначению директора не принимает попечительский совет. Принимает решение конкурсная комиссия", - пояснил Касымхан Сенгазыев.

В ходе августовской конференции о разработке нацпроекта также высказался вице-министр просвещения РК Едил Оспан. По его словам, в рамках проектирования комфортных школ учтены проблемы, которые раньше возникали при строительстве. Эти вопросы связаны с нехваткой финансирования, длительностью конкурсных процедур, влияющих на своевременный ввод школ.

"Основными задачами нацпроекта определены строительство школ нового формата, создание безопасных условий для учащихся и педагогов, повышение качества образовательных услуг. В ходе разработки учитывался передовой зарубежный и отечественный опыт проектирования, строительства современного образовательного пространства. Так, отличиями комфортных школ от типовых школ станут соблюдение единого стандарта строительства, полное оснащение предметными кабинетами и лабораториями, повышение эффективности используемых площадей, наличие раздельных блоков для учащихся 1-4 классов и 5-11 классов. В каждой школе будут предусмотрены универсальные мастерские и студии трудового обучения школьников", - объяснил вице-министр.

По его мнению, эти и другие новшества направлены на всестороннее развитие навыков и компетенций детей.