Как в резервате "Семей Орманы" патрулируют лес в минус 50 градусов

Несмотря на температурный минимум, зафиксированный в резервате "Семей Орманы", больше 100 лесников ежедневно патрулируют сосновый бор и подкармливают диких животных. Сотрудники передвигаются на снегоходах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. ⠀

Патрулирование на территории государственного резервата "Семей Орманы" ведётся круглый год, и это при том, что температурный размах в области Абай составляет 100 градусов – от минус 50 зимой до плюс 50-ти летом.⠀

Раз в несколько лет термометры в регионе выдают шокирующие показатели. Так, с 20 на 21 февраля антициклон установил в резервате новый рекорд. За всё время существования предприятия, с 2003 года, здесь зафиксировали самую низкую температуру – минус 55 градусов. Эти данные выдали термометры Батапаевского лесничества Семипалатинского филиала (Бородулихинский район). Именно в этом лесничестве и начался самый масштабный в истории Казхстана лесной пожар, случившийся в июне прошлого года.⠀

Второй рекордный минимум выявили Большебуконском лесничестве Тау-Далинского филиала (Кокпектинский район) - минус 53 градуса.⠀

Эти данные вносят в специальный дневник фенологических наблюдений, который ведут здесь со дня основания резервата.⠀

"Дневник фенологических наблюдений ведём каждый день. Сюда вносят все данные - поведение животных, их численность, какой уход ведётся за ними, глубина снежного покрова, ежедневно фиксируется температура. Вот на днях мы зафиксировали температурный минимум", - рассказал корреспонденту BaigeNews.kz заместитель генерального директора ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Гани Алпысчалов.⠀⠀

На основе дневника сотрудники лесного резервата составляют летопись природы. Это ежегодный отчёт об изменениях погоды и поведении животных. ⠀

"Летопись природы составляется по итогам года. Это помогает нам в работе, помогает вести контроль и учёт. Благодаря этим данным мы можем корректировать наши мероприятия. Например, подкормку копытных животных, которая с годами сдвигается в сторону зимы. Если раньше мы делали масштабную подкормку в марте, когда подтаивал снег, то сейчас приходится оставлять корма намного раньше. Климатические изменения в последнее время происходят во всём мире. Мы видим это у нас", - поделился наблюдениями сотрудник резервата. ⠀

Лесники подкармливают животных кормоотходами, специально закупаемыми для этих целей. Летом они впрок готовят веточный корм и соль. В холодные и голодные для диких животных периоды, когда тебенёвка становится для них затруднительной, корма подвозят на снегоходах. Их раскладывают на специальных полянках, где зафиксировано место наибольшего скопления диких животных. В морозы животные собираются вместе. Так им проще добыть пропитание. ⠀

"В резервате "Семей Орманы" 10 филиалов, в каждом из них есть снегоход. Именно они помогают нашим сотрудникам доставлять корм на поляны для лесных обитателей. Несмотря на тяжёлые условия труда в зимний период у нас продолжается патрулирование. Объезд производится ежедневно. На УАЗиках высокой проходимости выезжают водитель и ещё два сотрудника. Дороги в лесу расчищают согласно заранее утверждённому маршруту", - пояснил Гани Алпысчалов.⠀

В прошлом году после масштабного пожара химбойцов и водителей пожарных машин обеспечили обмундированием для тушения огня. Запланирован закуп летнего обмундирования для всех сотрудников "Семей Орманы". В чём же сотрудники патрулируют лес в лютые морозы? ⠀

"Бушлат, штаны, зимние берцы и шапка. Военизированные, утеплённые. Вот в этой одежде наши лесники следят за порядком в резервате", - рассказал Гани Алпысчалов. ⠀

В лесной охране резервата на постоянной основе трудятся 549 человек. Больше ста сотрудников каждый день выходит на патруль. ⠀

Предприятие "Семей Орманы" состоит из 10 филиалов, в которые входит 34 лесничества.