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Как в Казахстане ужесточат наказание за семейно-бытовое насилие

Сегодня, 14:12
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Как в Казахстане ужесточат наказание за семейно-бытовое насилие Сегодня, 14:12
Сегодня, 14:12
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Президент Казахстана в своем интервью газете Egemen Qazaqstan отметил важность ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие. Сейчас депутаты Мажилиса готовят законопроект, в котором будут предусмотрены новые эффективные меры против таких форм агрессии. В прошлом году в Казахстане зарегистрировали больше 64 тысяч бытовых скандалов. Статистика выросла втрое, после того как полиция перешла от заявительного характера регистрации на выявительный. Как еще борются с домашними дебоширами редакции BaigeNews.kz рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров. 

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