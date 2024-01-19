Как в Казахстане ужесточат наказание за семейно-бытовое насилие

Президент Казахстана в своем интервью газете Egemen Qazaqstan отметил важность ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие. Сейчас депутаты Мажилиса готовят законопроект, в котором будут предусмотрены новые эффективные меры против таких форм агрессии. В прошлом году в Казахстане зарегистрировали больше 64 тысяч бытовых скандалов. Статистика выросла втрое, после того как полиция перешла от заявительного характера регистрации на выявительный. Как еще борются с домашними дебоширами редакции BaigeNews.kz рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.