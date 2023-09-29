Как в Казахстане решают проблемы с продовольственной безопасностью?

Дефицит сахара, недостаток овощей в межсезонье, засилье импорта продуктов питания и стремительный рост цен на них - с такими проблемами казахстанцы очень хорошо знакомы. Коллапсы с продовольствием случаются периодически. Одна из причин перебоев поставок на прилавки социально значимых продовольственных товаров - зависимость от зарубежных рынков. Яркий пример исчезновение с казахстанских витрин сахарного песка после того, как Россия наложила эмбарго на вывоз "сладкого" товара народного потребления. Или еще один показательный кейс – в стране были проблемы с хранением овощей, ввиду чего морковь, картофель и капуста становились не пригодными для потребления. Весной приходилось завозить овощи из сопредельных стран и даже дальнего зарубежья. Так, казахстанцы могли оценить картофель из Египта. Происходили эти кризисы не так давно и еще свежи в памяти граждан, а потому и опасения, что ситуации могут повторится у казахстанцев остаются. Между тем в Минсельхозе заверяют, что держат ситуацию под контролем. Есть товарные ниши, которые проседают, но их не так уж и много – всего шесть товарных позиций, доля отечественного производства которых во внутреннем потреблении не дотягивает до 80%. Без еды население точное не останется, резюмирует аграрное ведомство. Какие меры принимаются для этого, в министерстве рассказали корреспонденту BaigeNews.kz.

Мука, хлеб и гречка - свои, сахар и птица - в дефиците

Как известно, понятие "продовольственная безопасность" подразумевает как физическую доступность продуктов, так и экономическую. Кроме того, в него входит такой индикатор, как "пищевая безопасность". Задачей Министерства сельского хозяйства является обеспечение физической доступности продовольствия, обозначили в ведомстве.

Физическая доступность оценивается наличием в стране основных видов продовольственных товаров, достаточных для удовлетворения потребности населения по физиологическим нормам потребления. При этом, обеспечение потребности страны в значительных объемах за счет импорта представляет угрозу для продовольственной безопасности, в случаях прекращения импортных поставок по различным причинам.

Поэтому, для обеспечения физической доступности продовольствия необходимо стремиться к продовольственной независимости, которая оценивается отношением объема продовольствия отечественного производства к общему объему продовольствия. Согласно методике ФАО, продовольственная независимость считается достигнутой при уровне обеспеченности потребления страны за счет собственного производства на восемьдесят процентов.

"Мониторинг производства, экспорта, импорта и потребления 29 основных продуктов питания показывает, что по итогам 2022 года по 12 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% и более. Это такие продукты, как картофель, томаты, мука пшеничная, хлеб, рис, макароны, крупа гречневая, масло подсолнечное, баранина, говядина, яйца куриные, соль. По одиннадцати продтоварам обеспеченность составляет 80% и более. Это морковь, лук, капуста, свекла столовая, перец, огурцы, молоко обработанное, кисломолочные продукты, масло сливочное, конина, свинина", - резюмируют в министерстве сельского хозяйства.

По шести продовольственным товарам доля отечественного производства во внутреннем потреблении ниже 80%. Причем в списке значатся достаточно критичные для потребительской корзины продукты питания. В частности, это: яблоки (75%), рыба (74%), мясо птицы (68%), колбасные изделия (61%), твердые сыры (53%), сахар (51%).

"Таким образом, в настоящее время уровень продовольственной независимости Казахстана в целом, за исключением отдельных товаров, достигает рекомендуемого уровня", - подчеркивают в МСХ.

Определенный вклад в улучшении картины по обеспеченности внутреннего рынка продовольствия вносит пищевая и перерабатывающая отрасли, отмечают в министерстве. Так, по итогам 2022 года объем производства продуктов питания увеличился на 3,9% и составил 2,9 трлн тенге. Объем инвестиций в основной капитал производства продуктов питания составил 141 млрд тенге, рост на двенадцать процентов. Экспорт переработанной продукции увеличился на 64% и составил 2,3 млрд долларов. Доля переработанной продукции в экспорте выросла с 37% до 42%.

Положительную динамику в обеспечении продовольственной безопасности отмечают также мировые рейтинговые организации. Так, по итогам 2022 года, согласно Глобальному рейтингу продовольственной безопасности (Global Food Security Index – GFSI by The Economist), Казахстан занял 32 место среди 113 стран, повысив свою позицию на девять пунктов по сравнению с 2021 годом.

Рейтинг Global Food Security Index формируется ежегодно, начиная с 2012-го, британской исследовательской компанией Economist Intelligence Unit. Считается, что он наиболее полно и объективно отражает положение дел с продовольственной безопасностью в различных странах мира.

Оценка осуществляется с учётом множества показателей, которые объединены в четыре большие группы. Первая – ценовая доступность продуктов питания, которая увязывается с уровнем доходов населения, количеством тех, кто находится за чертой бедности, и так далее. Вторая – доступ к сельскохозяйственным ресурсам (помимо прочего, учитываются состояние инфраструктуры фермерских хозяйств, проводимая государством политика в аграрной сфере, уровень исследований и разработок в этой области). Третья – качество и безопасность пищевой продукции. Четвёртая – устойчивость и адаптация отрасли к возможным рискам и угрозам. По каждой группе достигнутый той или страной уровень оценивается согласно 100-балльной шкале, после чего выводится общий средний балл.

Муки мукомолов. Ждать ли перебоев с зерном из-за непогоды

Пока в министерстве сельского хозяйства рапортуют о положительной динамике производства продовольствия, представители одной из главных отраслей отечественного сельского хозяйства – мукомолы – заявляют, что отрасль переработки зерна в стране страдает из-за субсидирования зернопроизводителей. Зато Казахстан помогает соседям развивать мукомольную отрасль, отмечают в Союзе зернопереработчиков Казахстана.

"Получается парадоксальная ситуация: мы производим очень много пшеницы, субсидируя закупку семян, удобрений, техники. Потом ее продаём за пределы нашей страны для переработки на других мощностях, тем самым, по большому счету, субсидируя наших соседей. И на сегодняшний день здесь могли бы производить муки намного больше, но, к сожалению, торговая политика наших соседей выстроена так, что она ориентирована на закуп зерна, а не нашей муки. Мы, к сожалению, не выработали по отношению к нашим соседям никаких мер зеркального реагирования. Никаких", — заявил представитель отрасли Евгений Ган.

Однако в МСХ парируют, что благодаря такой поддержке мукомолы получают дешёвое зерно.

"Утверждение о том, что "субсидируя наших зернопроизводителей, Казахстан оплачивает переработку муки в Узбекистане", в корне не верно. Развитие переработки сельхозпродукции в целом и зернопереработку в частности, нельзя рассматривать в отдельности от развития сырьевой базы. Субсидируя закуп сортовых семян, применения пестицидов, использования минеральных удобрений, предоставляя инвестиционные субсидии на обновление сельхозтехники, предоставления льготных кредитов на проведение весенне-полевых и уборочных работ, мы снижаем себестоимость зерна и обеспечиваем наших отечественных мукомолов доступным сырьем в достаточном количестве. Если бы этой поддержки зернопроизводителей, сырье стоило бы намного дороже и, соответственно, мука, произведенное из него было бы менее конкурентоспособно как на внутреннем, та и на внешних рынках. Здесь мукомолы, видимо имели в виду субсидирование экспорта зерна. Однако и здесь они не правы – субсидии при экспорте зерна не предоставляются, вместе с тем, при экспорте муки имеется поддержка в виде возмещения части подтвержденных затрат на транспортировку муки на экспорт", - поясняют в МСХ.

Кроме того, в настоящее время вводятся ограничения на ввоз российского зерна железнодорожным транспортом (автотранспортом запрет уже действует). При этом для поддержки мукомолов ограничения на ввоз дешевого российского зерна зерноперерабатывающими предприятиями не устанавливаются. Что критично для мукомолов. К примеру, непростая ситуация складывалась весной прошлого года, когда Россия объявила также эмбарго на вывоз зерна. Казахстанские зернопереработчики тогда испытывали трудности с сырьем. Поговаривали, что данные по запасам пшеницы на элеваторах РК завышены, а на самом деле сырье на внутреннем рынке в дефиците, так большая часть продукции сбывается на внешние рынки. В этом смысле российские поставки спасали ситуацию. В общем внешнеторговая политика, которую ведет Минсельхоз, напрямую сказывается на обеспечении внутреннего рынка продовольствия.

В текущую уборочную страду возник другой форс-мажор. Проливные дожди создают трудности для аграриев с уборкой зерновых. При этом министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что никакого дефицита зерна из-за непогоды не предвидится. В стабилизационных фондах Продкорпорации хранится немного-немало 95 тысяч тонн зерна.

В дальнейшем предусматривается применить меры налогового стимулирования развития зернопереработки, сообщили в МСХ. В настоящий момент этот вопрос прорабатывается. Так, планируется ввести дифференцированный возврат НДС, то есть при экспорте зерна предлагается возврат 50% НДС, при экспорте муки – 100%.

Что касается ухода в глубокую переработку зерна, условия, стимулирующие ее развитие предусмотрены. Так, при строительстве предприятий предусмотрены инвестиционные субсидии в размере 25% от суммы вложений.

Кроме того для исполнения послания главы государства, озвученного 1 сентября текущего года, для стимулирования производства продуктов более глубокой переработки зерновых и масличных культур разрабатывается паспорт инвестиционного субсидирования на такие продуктов высокого передела как крахмал, инулин, декстрин, глюкоза, фруктоза, мальтоза, мальтодекстрин, кислота, аминосоединения, ферменты, полиацетали, лизин, лецитин, фитостерол, глицерин, ликопин, лигнин, ксилит и так далее. Если в действующих паспортах для обычной переработки доля инвестиционного субсидирования составляла не более 25%, то при создании предприятий по производству указанной продукции - доля будет составлять до 50% от стоимости проекта.

"И в дальнейшем, если будут какие-нибудь проблемы, сдерживающие развитие глубокой переработки, они будут изучены. Соответственно, будут приняты меры по их решению. Теперь дело только за бизнесом", - пообещали в профильном ведомстве.

Концепция развития АПК до 2030 года: субсидии, переработка, новые овощехранилища

В целом для восполнения недостающих объемов продуктов аграрное ведомство принимает меры. Разработана и утверждена Концепция развития агропромышленного комплекса РК на 2021 – 2030 годы, в которой изложены направления и механизмы развития Агропромышленного комплекса (АПК).

Для повышения продовольственной независимости министерством разработаны и реализуются следующие программные документы: план обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022-2024 годы; Дорожная карта по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности на 2022-2024 годы; Комплексный план по развитию сахарной отрасли на 2022-2026 годы; Комплексный план по строительству и модернизации овощехранилищ на 2021-2025 года.

Задачами указанных программных документов является увеличение производства продуктов питания путем обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем по доступной цене, строительства новых и модернизация действующих перерабатывающих предприятий, обеспечение сбыта произведенной продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Для развития пищевой и перерабатывающей отрасли в рамках указанных программных документов оказывается широкий комплекс мер государственной поддержки, как в части обеспечения доступным сырьем, финансировании непосредственно переработки, а также в обеспечении рынками сбыта произведенной продукции.

Так, в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей, выращивающих сельхозпродукцию, являющуюся сырьем для производства пищевой продукции, предоставляются удешевленные кредиты на проведение весенне-полевых и уборочных работ, выдаются льготные займы на пополнение основных и оборотных средств, в том числе по программе "Экономика простых вещей".

Кроме того, фермерам предоставляются субсидии на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, услуги по подаче воды, инвестиционные субсидии на приобретение сельхозтехники, а также субсидии на продукцию, сданную на переработку.

Также для обеспечения перерабатывающих предприятий доступным сырьем принимаются меры по ограничению экспорта сельхозпродукции, являющейся сырьем для перерабатывающих предприятий (квоты на вывоз скота, экспортные таможенные пошлины на вывоз семян масличных и так далее).

Для поддержки непосредственно перерабатывающих предприятий оказываются меры государственной поддержки, направленные на увеличение объемов производства и повышения добавленной стоимости:

- возмещается часть инвестиционных затрат на строительство и модернизацию предприятий переработке по всем основным направлениям (переработка мяса, молока, картофеля, плодов и овощей, глубокой переработке зерновых, производству сахара, растительного масла, кондитерских изделий, мясных и колбасных изделий); предоставляются субсидии на закуп сырья для производства отдельных видов продуктов глубокой переработки (сливочного масла, твердых сыров);

- предоставляются налоговые преференции в виде семидесяти процентов снижения НДС.

Также для обеспечения перерабатывающих предприятий рынками сбыта проводится работа по открытию новых рынков (по согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований со странами импортерами казахстанской продукции), возмещению части затрат, а также оказание сервисной помощи при экспорте, этим занимается компания КазТрейд.

В настоящее время для исполнения Послания главы государства от 1 сентября 2023 года для стимулирования производства продуктов более глубокой переработки зерновых и масличных культур разрабатывается паспорт инвестиционного субсидирования на такие продуктов высокого передела как крахмал, инулин, декстрин, глюкоза, фруктоза, мальтоза, мальтодекстрин, кислота, аминосоединения, ферменты, полиацетали, лизин, лецитин, фитостерол, глицерин, ликопин, лигнин, ксилит и так далее.

Если в действующих паспортах для обычной переработки доля инвестиционного субсидирования составляла не более 20%, то при создании предприятий по производству указанной продукции доля будет составлять до 50% от стоимости проекта.