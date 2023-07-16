Как в Казахстане разводят пастушьих собак с самым высоким интеллектом

Фото: Асель Турар

Разведение пастушьих пород собак в Казахстане сегодня находится, можно сказать, в самом начале пути своего развития. Пока единственное хозяйство, которое занимается этим делом профессионально, находится в Карагандинской области. Две очаровательные бордер-колли под руководством кинолога Евгении Полтавцевой продемонстрировали корреспонденту BaigeNews.kz навыки собирающего стиля – это работа на больших расстояниях от пастуха и овец.

На традиционную специализированную выставку-демонстрацию Казахстанского дня поля в Акмолинскую область Евгения привезла двух ласковых чёрно-белых бордер-колли.

Оказывается, окрас у них может быть различным – рыже-белым, чёрно-серым, полностью чёрным или даже трёхцветным. Как правило, вес этой породы не превышает 20 килограммов, а рост – 52-53 сантиметра.

Евгения – в простеньком лёгком платьюшке, подвязанной под подбородком соломенной шляпке и с тонкой, строганной из дерева изящной палкой в руке – казалось, сошла со страниц английских сказок о пастушке. Оказывается, разведением собак девушка занимается уже лет десять.

"У меня немецкие породы рабочего разведения. Как-то завела себе ещё одну породу – вельш-корги-кардиган, такая маленькая, смешная собачка-пастушка. При этом она, благодаря своему сложению, очень сильная и манёвренная. Потом стала думать, где найти для неё овец, и мне предложили поработать в хозяйстве. Так в мою жизнь вошли бордер-колли", – с улыбкой вспоминает кинолог.

Оказывается, в крестянское хозяйство завезли собак этой породы из России. Там есть заводчики, которые занимаются опытным разведением породы. Теперь и казахстанцы ведут свою селекцию.

Особых условий, питания не требуется. Но при условии, что собака здорова.

"Для бордер-колли характерно множество генетических заболеваний, их наличие проверяется ДНК-тестами. Если питомец здоров, у него нет наследственных пороков, то он достаточно неприхотлив. Ест сухой корм, его легче хранить и подавать "к столу". При необходимости возим в местную ветеринарную клинику", – отметила собеседница.

Родина бордер-коли – Англия, точнее, граница с Шотландией. Отсюда название породы. Их вывели специально для работы с овцами, но со временем обучили пасти и крупный рогатый скот. Но всё же, эти собачки лучше справляются с мелким: овцы более подвижные и манёвренные, в отличие от более "жесткого" КРС. Впрочем, это следующий этап: усвоив на "отлично" "программу" по "лёгким" овечкам, ученики переходят на новый уровень.

Кстати, на ферме также разводят австралийских хилеров, которые по характеру достаточно напористые и наглые – для коров и бычков самое то.

"Хилер, кстати, – от английского слова heel (пятка). Дело в том, что они, сгоняя скот, слегка покусывают коров за ноги. Послушные, но следуют командам только тех, в ком признают лидера, авторитет. Умные, легко обучаемые, как и все пастухи. Но и хилеры, и бордер-колли – собаки-душа, быстро находят контакт с людьми, сильно привязываются к хозяину", – отметила Евгения.

Заводчик и её питомцы показали собирающий стиль – считается, что им владеет только эта порода. Речь идёт о работе на больших расстояниях от пастуха и овец: дело в том, что бордер-колли часто работали с полудикими овцами, которые боялись пастуха и собак. Поэтому они могут принимать решения самостоятельно, без контакта с проводником.

Ребятишки повисли на заборах и не сводили глаз с пастухов.

"Независимый и своенравный характер. Развитый инстинкт – это их и достоинство, и проклятье, – комментирует кинолог. Всё понимают, легко учатся, но, когда в инстинкте, не очень-то и хотят слушать человека. Оно и понятно. Им хочется пасти, но пастьба должна быть по правилам. На обучение, начальную "дрессировку", так сказать, уходит год-полтора. То есть сначала мы объясняем собаке, какие действия означают те или иные команды. Далее наши "ученики" набираются опыта и "шлифуют" его. Знакомятся с разными ситуациями, разными породами овец, нравом. Например, есть овцы очень сильные, их собаке сложно сдвинуть с места против желания. Но и с таким сложным стадом она учится справляться".

Хозяйство специализируется на животноводстве и растениеводстве, разводит крупный рогатый скот и экспортирует его, выращивает зерновые и кормовые культуры. Пастушьи собаки – это его, так сказать, эксперимент, ноу-хау. Истории с разведением бордер-колли всего пару лет, поэтому многого ещё только предстоит достичь.

"В Казахстане мы пока единственные. Конечно, у многих фермеров скот пасут свои собаки, но именно профессионально специальные породы воспитываем мы. Мы молодые, поэтому много сейчас показать не можем. Дайте время. Пока мы демонстрируем только пятьдесят процентов возможностей собак. Мы продолжим учиться, и уже на следующий год, уверена, Вы увидите гораздо больше", – заверила Евгения Полтавцева.

Девушка уверена, что собака не просто мастер своего дела, но ещё и удовольствие от него получает.

"А какое удовольствие они дарят хозяину! Это как сесть на хорошую, комфортную машину, которая половину дела за тебя сделает. Вы, наверно, слышали, что, по оценкам учёных, это самая умная среди всех пород собак. Чейсер умела распознавать более тысячи существительных и безошибочно приносила названные предметы. Эти собаки очень грациозны, сильны, проницательны, молниеносны. Эти качества делают их "отличниками" в самых разных областях, в том числе спортивной дрессировке. Но короли они именно в пастьбе. Это их миссия на земле", – перечисляет кинолог.

Бордер-колли необычайно трудолюбивы, поэтому, если им мало физических и умственных нагрузок, они могут проявлять, так сказать, аутоагрессию. Например, грызть свои же лапы, рвать шерсть на хвосте. Ну, или портить имущество. По словам Евгении, им будет хорошо (и с ними будет хорошо) только людям, которые ведут активный, подвижный образ жизни.

В будущем фермеры намерены предлагать собак для продажи. Спрос активный среди животноводов заводчики отмечают уже сегодня. В долгосрочной перспективе здесь готовы делиться знаниями и умениями, ведь развитие животноводства в Казахстане в приоритете.

Фото: Асель Турар.