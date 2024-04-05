Как в Казахстане развивают искусственный интеллект

Искусственный интеллект не заменяет, а дополняет человека. Такого принципа в развитии искусственного интеллекта придерживаются в Казахстане. Подробнее о дальнейшем развитии искусственного интеллекта рассказал генеральный директор "Центра поддержки цифрового правительства" Рустем Бигари, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Развивать искусственный интеллект будут в рамках Концепции развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы. Целями Концепции являются построение экосистемы искусственного интеллекта, формирование благоприятного климата и дальнейшее развитие отраслей экономики с использованием возможностей технологий искусственного интеллекта.

"В Концепции мы отмечаем, что искусственный интеллект не заменяет людей, а является дополнением и помогает людям. Помимо этого, есть шесть основных принципов: корпоративное использование данных, наследие ценностей казахстанского общества, прагматизм, конфиденциальность, справедливость", - подчеркнул Бигари на брифинге в СЦК.

По его словам, первые изменения ожидаются в отрасли здравоохранения, где инструмент искусственного интеллекта позволит диагностировать и выявлять болезни на ранней стадии.

Председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин рассказал, где ещё планируют применять искусственный интеллект.

"Мы сейчас работаем над консультантом при оказании государственных услуг. Сейчас в стране уже оцифровано более 1000 госуслуг. Не всегда гражданину удобно найти и понять, какую государственную услугу ему в данный момент времени необходимо использовать. Мы сейчас обучаем модель, которая будет позволять простым доступным языком проконсультировать гражданина, сказать ему, какую услугу ему необходимо получить, и в идеале прийти к тому, что через взаимодействие с другими чатами, построенными на искусственном интеллекте, сможет получить данную государственную услугу", - рассказал в качестве примера Коняшкин.

Применять искусственный интеллект планируют и в законотворческой деятельности. АО "НИТ" сейчас обучает нейронную модель, которая позволяет быстро ориентироваться в законодательной базе, указывать на места, где есть пересечения между законами либо нормативной базой, выдавать рекомендации по внесению изменений либо устранению коллизий.