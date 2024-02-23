Как в Казахстане привлекают инвестиции в обрабатывающую промышленность, рассказали в Kazakh Invest

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу Казахстана отмечал, что в предстоящих экономических реформах основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. В частности, было отмечено, что нужно сфокусироваться на глубокой переработке металлов, нефте-, газо- и углехимии, тяжелом машиностроении, обогащении урана, производстве автокомпонентов и удобрений.

Большая роль в этом деле отводится иностранным вложениям: в настоящее время Казахстан активно привлекает инвестиции в обрабатывающую промышленность. Подробнее об этом в интервью BaigeNews.kz рассказала заместитель директора департамента проектов АО "Национальная компания "Kazakh Invest" Лейля Гимранова.

- Лейла Рамильевна, расскажите пожалуйста, какая работа сегодня проводится по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность Казахстана и какова роль в этом Kazakh Invest?

- Наша задача - предоставить инвесторам полную поддержку на всех этапах реализации инвестиционных проектов в Казахстане.

Казахстан стремится к созданию благоприятной инвестиционной среды, предоставляя инвесторам ряд преимуществ, таких как налоговые льготы, освобождение от таможенных пошлин на импорт оборудования, а также обеспечивая доступ к инфраструктуре и ресурсам.

На данный момент мы можем наблюдать плоды такой работы в виде заключения всё больших договоров по проектам в обрабатывающей промышленности. К примеру, в 2023 году были заключены соглашения о начале локализации производств в Казахстане таких автомобильных брендов, как Haval, Cherry, Chagnan.

Компания Kia вложила 250 миллионов долларов в строительство завода в Костанае. Это событие из разряда выдающихся. Потому никогда раньше Kia не строила заводы за пределами Южной Кореи. На заводе будет ежегодно производиться порядка 70 тысяч автомобилей. Трудоустроены 1 500 казахстанцев. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Они действительно впечатляющие. Мы ожидаем, что уже в этом году завершатся строительные работ. Затем приступим к установке оборудования. Запуск завода в пилотном режиме мы запланировали на первый квартал 2025 года. Полноценно завод начнёт работать со второго полугодия.

Kazakh Invest предлагает широкий спектр услуг, включая консультации по инвестиционному климату в стране, поиск инвестиционных возможностей, помощь в подготовке бизнес-планов и финансовых моделей, а также содействие во взаимодействии с правительственными органами и другими структурами.

Кроме того, Kazakh Invest совместно с международными консалтинговыми компаниями ведёт работу по подготовке инвестиционных предложений, включающих разработку бизнес-планов, тизеров и финансовых моделей. Так, 186 инвестиционных предложений на общую сумму $15,9 миллиардов приходятся на обрабатывающую промышленность

Мы активно продвигаем инвестиционные возможности Казахстана на международной арене, участвуя в различных мероприятиях и форумах, и устанавливая деловые контакты с потенциальными инвесторами со всего мира.

- Сколько инвестиций было привлечено в отрасль в 2023 году?

- За три квартала 2023 года в обрабатывающую промышленность было инвестировано свыше $3,9 миллиарда. Лидирующей областью остаётся сфера горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, сразу за ней – обрабатывающая промышленность. Здесь я бы хотела обратить внимание на качественные изменения в структуре инвестиций, поскольку инвестиции в обрабатывающую промышленность увеличились на 60%. За последние 10 лет удалось почти удвоить и довести до уровня 20% по итогам 2022 года ($5,5 млрд) по сравнению с 10,6% в 2013 году ($2,5 млрд).

- Какие крупные иностранные компании поддерживают обрабатывающую промышленность Казахстана?

- В последнее время обрабатывающая промышленность в Казахстане растёт быстрыми темпами благодаря поддержке государства и стратегическим партнёрствам с крупными мировыми компаниями. Казахстан привлёк известные международные бренды, такие как Alstom, Stadler, Wabtec, AirLiquide, PCM, Weir Minerals, Scania, General Electric, Alstom и Hyundai Motor Company. Благодаря этим компаниям, появились новые высокотехнологичные продукты, которые никогда ранее не выпускались в нашей стране. Успешная деятельность данных компаний – яркое свидетельство того, что в Казахстане создаются все необходимые условия для развития отрасли.

- Какие цели по привлечению инвестиций поставлены на 2024 год?

- В 2024 году мы продолжим работу по поддержке наших действующих инвесторов и поиску новых. Стоит отметить, что мы значительно изменили структуру Совета по привлечению инвестиций или инвестиционного штабами, иными словами. Теперь за привлечение инвестиций будут отвечать руководители центральных и местных исполнительных органов.

Мы ставим упор на обрабатывающую промышленность. Сейчас наши сотрудники ведут переговоры сразу по нескольким новым проектам в обрабатывающем секторе. Я полагаю, их будет больше десяти. Учитывая освобождение иностранных и отечественных инвесторов от налогов на три года, развитие перерабатывающей промышленности РК должно продвинуться далеко вперёд.

Между тем, на 2025 год у нас запланирован запуск более 45 проектов. Пока это самый высокий показатель за последние годы. В целом за последние три года было реализовано около 140 проектов с участием иностранных инвесторов. Мы и в дальнейшем хотим оставаться лидером по привлечению иностранных инвестиций на постсоветском пространстве.