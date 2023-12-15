Как в Казахстане планируют защищать интересы отечественных производителей

В послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на развитии торговли в стране. Глава государства заявил, что стране необходимо подходить к внешней торговле с учетом интересов национального бизнеса. Он также сказал о том, что Казахстану нужны новые, "смелые" подходы в торговой политике. Для этого президент поручил создать отдельное ведомство, курирующее эту отрасль. Как в министерстве торговли и интеграции исполняют поручение президента и что думает бизнес о мерах, принимаемых в последнее время, в торговой политики Казахстана? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Какие меры принимает новое министерство

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев, комментируя вопрос о том, какие меры ведомство принимает для того, чтобы защищать внутренний рынок, подчеркивает, что Казахстан является членом ЕАЭС. Поэтому все решения по защите рынка принимаются с учетом этого.

"Нужно в первую очередь понимать, что внутренний рынок – это отечественный производитель товаров, услуг. И необходимо в целом понимать, какие инструменты есть у министерства торговли для того, чтобы защитить внутреннего производителя. Мы находимся в ЕАЭС. Это значит, что у нас нет таможенных границ, то есть те же товары с России заходят к нам без таможенных пошлин с единым сертификатом соответствия. И наши товары наравне конкурируют с товарами соседней страны с крупной экономикой. В этих условиях какие у нас есть возможности, чтобы защищать свои внутренние рынки? Во-первых, это огромный рынок госзакупок. Это, что используют государство для защиты отечественного производства. Но здесь мы должны понимать, что мы работаем в рамках ЕАЭС. При этом мы, конечно, стараемся давать условия для наших производителей. Например, у нас есть сертификат, который подтверждает долю содержания казахстанского производства", - говорит Куаныш Еликбаев.

По его словам, сейчас министерство разрабатывает проект закона по созданию реестра товаров казахстанского происхождения совместно с сертификатами.

"Мы хотим, чтобы эти сертификаты объединились и стали технологической операцией, которая подтверждала бы, что товар является казахстанским. Сейчас таможенных пошлин нет, и товар заходит к нам с единым сертификатом, нам необходимо защищать отечественного потребителя и производителя через механизмы госконтроля, чтобы товар проверялся по всем необходимым мерам", - говорит Куаныш Еликбаев.

По его мнению, в Казахстан зачастую приходит товар низкого качества. В этом Куаныш Еликбаев убедился сам, посетив регионы.

"В октябре я был в четырех областях. Я обратил внимание как на прилавках одного из магазинов продавалась колбаса казахстанского производства и одной из стран ЕАЭС. Как специалист по стандарту, я начал читать их. И что там было указано? В привозном продукте - смесь шкур, костей, хрещей с огромным количеством пищевых добавок. Стоимость у обоих продуктов была одинаковая – 1000 тенге".

По словам Куаныша Еликбаева, сложность в проверке продуктов заключается в том, что эти функции разделены между разными госорганами.

"Мы проанализировали, что функции проверки разделены между несколькими госорганами: это таможенные, пограничные и другие. Сейчас мы создали ситуационный штаб - мы называем его по защите внутреннего рынка. Туда вошли вице-министры, председатели комитетов по ветеринарии и другие. Ежедневно мы собираемся и вырабатываем алгоритм, как защитить потребителя от таких дешевых и некачественных товаров", - рассказал Куаныш Еликбаев.

Мнение бизнеса

Президент также поручил выпуск продукции более высоких переделов с высокой добавленной стоимостью. Председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов считает, что это поручение невозможно выполнить без развития глубокой переработки. Но для этого нужно и решить ряд других проблем, например, логистики.

"Без достаточного объема масличного сырья отечественные маслозаводы не смогут развить глубокую переработку. Если проблему логистики не решить, тогда первые два вопроса также будут не актуальными, так как своевременная отгрузка влияет не только на конкурентоспособность, но и на дальнейшее развитие отрасли", - сказал Ядыкар Ибрагимов.

По его словам, Национальной ассоциации переработчиков масличных культур выработала несколько предложений по развитию торговли в этом направлении.

"Мы предлагаем приоритетно согласовывать планы по перевозке переработанной продукции как внутри страны, так и в направлении экспорта. Приоритет ЖД отгрузок по переработанной продукции экономически целесообразен в части того, что сама продукция дороже, нежели сельхозсырье, а также для ее транспортировки необходимо меньшее количество составов поездов так как не перевозятся отходы. Идет разгрузка ЖД инфраструктуры, магистралей, подъездных путей, снижение заторов, рост оборачиваемости вагонов, что позволит снизить себестоимость перевозимой продукции, повысить конкурентоспособность в экспортных направлениях и в разы увеличит поступление валютной выручки", - говорит Ядыкар Ибрагимов.

Другое предложение ассоциации – это увеличить субсидирования проектов по развитию глубокой переработки.