Как в Казахстане борются с пытками, рассказали в Генеральной прокуратуре

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В Генеральной прокуратуре рассказали о том, как в Казахстане борются с пытками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение надзорного органа.

По данным ведомства, Глава государства в Послании народу Казахстана поручил внедрить системный подход в расследовании преступлений, связанных с пытками и закрепить эту функцию за Генеральной прокуратурой. Прокуроры отметили, что наша страна придерживается нулевой терпимости к пыткам.

Что сделано в этом направлении:

Принят закон, ужесточающий наказания за преступления, связанные с пытками. Увеличен максимальный срок лишения свободы с 10 до 12 лет;

Отменено освобождение от уголовной ответственности за пытки на основании амнистии, срока давности и раскаяния и примирения сторон;

С 2019 года действует указание Генерального прокурора "Об организации расследования фактов пыток, суицидов и членовредительств в пенитенциарной системе", согласно которому, прокурор обязательно выезжает на место происшествия;

На стадии внедрения сплошное видеонаблюдение в исправительных учреждениях и органах уголовного преследования.

Сообщается также, что в большинстве случаев эти преступления носят латентный характер и совершаются в закрытых и изолированных помещениях.

Вместе с тем органами уголовного преследования допускаются нарушения при расследовании уголовных дел данной категории.

"Несвоевременное проведение следственных мероприятий приводит к утере доказательств и прекращению дел за недоказанностью. Ложная корпоративная солидарность препятствует установлению истины. Коллеги прикрывают своих сотрудников, скрывают доказательства", — говорится в сообщении.

Во исполнение поручения Главы государства Генеральной прокуратурой подготовлен проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс об установлении исключительной подследственности пыток за органами прокуратуры, который находится сейчас в парламенте.

В рамках подготовки к расследованию пыток 29 сентября 2022 года Генеральной прокуратурой проведён семинар для сотрудников органов прокуратуры на тему "Актуальные вопросы противодействия пыткам". В семинаре участвовали и выступали представители Национального центра по правам человека, Казахстанского международного бюро по правам человека, Коалиции против пыток, эксперты-психологи и учёные Академии правоохранительных органов. В ходе семинара обсуждены национальные и международные механизмы противодействия пыткам, международные Конвенции, к которым присоединился Казахстан, а также проблемные вопросы, возникающие при расследовании пыток и пути их решения.