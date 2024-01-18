Как в Астане проходят Крещенские купания
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В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят один из главных праздников – Крещение Господне. В Астане в специально отведённых местах проходят крещенские купания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель.
Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа).
Места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 18 января до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться 19 января с 08:00 до 23:00.
Каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лёд и безопасными спусками и местами для переодевания.
Обеспечивают безопасность жителей во время религиозной церемонии водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи.
В случае необходимости спасатели и медики готовы разместить людей в пунктах обогрева и оказать медицинскую помощь.
Фото: акимат Астаны
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