Как в Астане проходят Крещенские купания

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят один из главных праздников – Крещение Господне. В Астане в специально отведённых местах проходят крещенские купания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель.

Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа).

Места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 18 января до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться 19 января с 08:00 до 23:00.

Каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лёд и безопасными спусками и местами для переодевания.

Обеспечивают безопасность жителей во время религиозной церемонии водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи.

В случае необходимости спасатели и медики готовы разместить людей в пунктах обогрева и оказать медицинскую помощь.

Фото: акимат Астаны